S rodinou už vyrazil na jahody do Jiratic na Třebíčsku Rudolf Pola. Pro samosběr se rozhodli poprvé. „Máme doma malou zahrádku, ale už nám nestačí. A nakupovat v obchodech se nám letos moc nechtělo i kvůli cenám. Rozhodli jsme se proto pro něco nového,“ popsal sběrač, co ho k rozhodnutí vedlo. A cesty nelituje. „Trvá nám to dvacet minut a na poli strávíme necelou hodinu. Ale aspoň můžeme jahody ochutnat a víme, co sbíráme,“ okomentoval Pola.