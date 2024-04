Saharský prach, který se během Velikonoc dostal i na Vysočinu, měl vliv i na výkon solárních elektráren. Prachem pokryté panely mohly mít podle expertů omezenou výkonnost i několik dní.

Saharský písek zastínil o Velikonocích na Vysočině i slunce. | Foto: Deník/Zuzana Musilová

Řešením přitom nebylo ani mechanické očištění zařízení, protože to by je mohlo poškodit. Vyplývá to z komentářů oborových odborníků. Nyní by měla být většina zařízení díky dešti bez prachu. Saharský prach by mohl proudit do Česka i v příštích dnech, podle předpovědí meteorologů by to však už nemělo být v takové míře jako minulý týden.

"Saharský prach určitě na výkon fotovoltaických elektráren nějaký vliv měl," uvedl výkonný ředitel S-Power Energies Martin Oravský.

Míru omezení výkonu ale podle něj lze vyčíslit jen velmi těžko. "Už proto, že ve dnech, kdy k nám prach dovál, nebylo slunečné počasí, takže ani za normálních podmínek by fotovoltaiky příliš nevyráběly. A posléze je to čistě o tom, kdy zaprší, aby se panely znovu očistily," podotkl. Ve většině Česka podle něj už prach z panelů nejspíš smyl déšť.

Negativní vliv prachu ze Sahary potvrdil také výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. "Prach z poušti měl negativní vliv na intenzitu osvitu, snížil tedy výkon panelů do jisté míry tím, že zhoršil počasí. V okamžiku, kdy se počasí zlepšilo, se výkon panelů opět vrátil," uvedl Krčmář. Dodal, že podle velkých provozovatelů naopak prach ležící přímo na panelech tak výrazný vliv na výkon neměl. "Je to obecně tak, že vliv na výrobu panelů mají počasí a zatemnění slunce," řekl Krčmář.

Vliv prachu ze Sahary na výrobu z fotovoltaik připustil i šéf Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. "Nic to nemění na skutečnosti, že solární elektrárny společně s větrnými dodávají ze všech nově stavěných zdrojů tu nejlevnější elektřinu," dodal Chalupa.

Připomněl, že pro stabilitu soustavy s proměnlivou spotřebou a výrobou jsou tu vedle předpovědi počasí dispečinky, řiditelné elektrárny a také možnost řídit spotřebu přímo u zákazníků. Podle předsedy Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleše Hradeckého o Velikonocích nešlo o zásadní ovlivnění výroby v celoročním součtu.

Všichni se ovšem shodli na tom, že v současnosti už by měl být prach z panelů díky dešti z uplynulých dnů pryč. Oravský v této souvislosti varoval před snahou mechanicky očistit zařízení.

"To by v povrchu panelu mohlo způsobit mikrotrhliny, které by pak snižovaly výkon," upozornil.

Prachové částice ze Sahary zasáhly o Velikonocích většinu území pevninské Evropy včetně Česka. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byla jejich koncentrace v ovzduší ve dnech 30. března až 2. dubna natolik vysoká, že byly na některých místech i vyhlašovány smogové situace. Jeho množství bylo podle ústavu ojedinělé, většinou se prach pohybuje ve vyšších vrstvách atmosféry.