Oběťmi se stali čtyři chlapci. Všichni navštěvovali spolek, který se zabýval vystupováním na různých společenských akcích. V době, kdy byli sexuálně zneužíváni, jim bylo mezi jedenácti a dvanácti lety. Jeden byl mladistvý.

Zneužívání se podle obžaloby mělo dít mezi lety 2017 až 2021 a 2022. Podle žalobce jde ale o dlouhodobější problém sahající až do roku 2015. „Šlo o mnoho případů, kdy obžalovaný děti zneužíval. Často se to dělo, když děti spaly. Nešlo o nějaké agresivní chování, spíše o specifickou úchylku, při níž obžalovaný masturboval. Když se děti vzbudily, zanechal toho,“ vysvětlil Adam.

Na vše se přišlo poté, co se děti o chování vedoucího zmínily doma. Muž se měl přiznat k tomu, že se dělo to, co děti popisovaly, ale podle něj to nemělo sexuální podtext. Jenže znalci u něj zjistili, že má sexuální deviaci se sadomasochistickými sklony. Děti měl i svazovat, což ho mělo sexuálně uspokojovat. Svazování se mělo dít formou hry, kdy šlo o to, zda se děti ze sevření dostanou.

Podle znalců je muž pro společnost nebezpečný. Hrozí totiž, že bude děti dál zneužívat. „V podané obžalobě v této souvislosti navrhujeme, aby mu soud uložil ústavní sexuologickou léčbu,“ podotkl Adam.

Děti podle žalobce s největší pravděpodobností netrpí psychickými problémy. Určitou dobu si totiž měly myslet, že je chování vedoucího spíše normální, proto to nepovažovaly za nic hrozného.

Obviněný vedoucí je stíhaný na svobodě pod podmínkou, že se nesmí stýkat s dětmi. „Pokud by to porušil, mohl by dostat pokutu nebo skončit ve vazbě,“ uvedl Adam.

Kauzou se bude zabývat Krajský soud v Brně. Obžalobu podal státní zástupce tento týden v úterý.