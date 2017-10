S výsledkem jsme rozhodně spokojeni, libuje si lídr Pirátů

Vysočina – Jako lídr kandidátky na Vysočině má Jan Pošvář významný podíl na tom, že do nové Poslanecké sněmovny vstoupí poslanci za Českou pirátskou stranu. Stranický zisk ho nikterak nepřekvapil.

„Náš plán byl dosáhnout hranice deseti procent, takže z tohoto hlediska jsme dosáhli toho, co jsme chtěli,“ reagoval Jan Pošvář bezprostředně po sečtení volebních výsledků.

Obavy měl pouze z toho, že strana nebude tak úspěšná na Vysočině. „Tady jsem byl trochu skeptičtější, ale volební výsledek máme nakonec takový, že mohu být rozhodně spokojený,“ poznamenal Pošvář, který míří do nové sněmovny.

Volební zisk dává Pirátské straně velmi slušnou pozici, přesto Jan Pošvář odhaduje, že nováček ve sněmovně skončí v opozici. „S hnutím ANO do koalice nepůjdeme, ostatně ani neočekáváme, že by vítěz voleb oslovil právě nás. Při povolebních jednání se budeme držet naší dvacetibodové programové strategie, kterou jsme zveřejnili před volbami, v zásadních věcech nemíníme dělat kompromisy,“ zopakoval stanovisko úspěšný lídr z Vysočiny.

Piráti hned na nedělní odpoledne bezprostředně po volbách naplánovali schůzku, na níž chtějí sestavit tým, který bude za stranu vyjednávat s ostatními stranami, které budou ve sněmovně.

Volby podle Jana Pošváře potvrdily, že jsou na ústupu tradiční politické strany. „Doufám, že nové rozložení sil nebude mít negativní dopad na kvalitu demokracie. Například scénář, na jehož konci by bylo zrušení Senátu, je pro nás nepřijatelný. Budeme usilovat o zachování ústavního systému, i když jsme pro větší liberalizaci, k níž by mohly pomoci parametrické změny. Například posunutí pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny nebo násobení této hranice pro koalice, aby se do sněmovny dostalo více subjektů,“ naznačil Pošvář.

Významný volební zisk by se podle vysočinského lídra Pirátské strany měl odrazit v její lepší pozici v regionu. „Budeme chtít, aby naše činnost na Vysočině byla víc vidět. Dosud jsme pracovali hodně roztříštěně, teď by nám volební výsledek mohl dopřát navýšit rozpočet, abychom i na Vysočině mohli vytvořit Pirátské centrum. Taková centra už fungují ve větších městech, zkušenosti máme kde brát,“ odhadoval Jan Pošvář. „Na druhé straně pro nás podpora ze strany voličů znamená i závazek. Důvěru, kterou u veřejnosti teď máme, bychom nechtěli zklamat,“ dodal.

Strana získala v republikových výsledcích 10,79 procenta hlasů a stala se třetí nejsilnější stranou v zemi, za což by měla mít 22 poslaneckých mandátů. Na Vysočině získala 9,92 procenta hlasů.