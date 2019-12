Důvodem předpokládaných potíží má být rekonstrukce semaforů na všech čtyřech světelně řízených křižovatkách. „V Pelhřimově bude probíhat kompletní rekonstrukce semaforů,“ potvrdila informace policejní mluvčí Dana Čírtková.

Dopravní problémy lze tak očekávat především na průtahu městem od severu na jih, kudy vede silnice I/34 směřující od dálnice D1 u Humpolce přes Pelhřimov na Jindřichův Hradec. Průtah Pelhřimova je tvořen ulicemi Humpoleckou, Průběžnou, Nádražní a Myslotínskou, kromě posledně jmenované se právě na nich nacházejí tři ze čtyř světelně obsluhovaných křižovatek.

Problémy se ovšem dotknou i silnice II/602 ve směru Tábor, Jihlava.

Pelhřimovské křižovatky řízené semafory



(rekonstrukce 10. a 11. prosince)



U bazénu (světelná křižovatka ulic Nádražní a Pod Náspem)



U Modety (světelná křižovatka ulic Nádražní, Křemešnické a Průběžné)



(rekonstrukce 12. a 13. prosince)



U Rekrey (světelná křižovatka ulic Průběžné, Humpolecké, Slovanského Bratrství a Václava Petrů)



Na Kamenném mostě (světelná křižovatka ulic Příkopy a Václava Petrů a Karlova náměstí)

Práce začnou na jižním konci průtahu, v úterý 10. prosince a ve středu 11. prosince se budou týkat světelných křižovatek U bazénu a U Modety. Ve druhé polovině týdne dojde na kompletní rekonstrukci světelných křižovatek U Rekrey a Na Kamenném mostě. Poslední zmíněná křižovatka je jediná, která neleží na severojižním průtahu Pelhřimovem. Na rekonstrukci těchto dvou křižovatek se bude pracovat ve čtvrtek 12. prosince a v pátek 13. prosince.

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v souvislosti s pracemi v Pelhřimově obracejí na řidiče, zejména na řidiče místní, aby pokud to nebude nezbytně nutné, raději cestování městem svými vozidly omezili. „Pokud vyjedou, aby byli ohleduplní a trpěliví, neboť cesta jim bude trvat déle. Další zdržení provozu by přinesly případné dopravní nehody na průjezdu městem, proto je důležité, aby byli řidiči ukáznění,“ vzkázala řidičům policejní mluvčí.

Po dobu rekonstrukce budou provoz na pelhřimovských křižovatkách řídit policisté z místního územního odboru, kteří budou situaci rovněž monitorovat a podle vývoje situace dopravu regulovat.

Protože ale i v době standardního provozu semaforů vznikají v Pelhřimově zejména v dopravních špičkách běžně dopravní zácpy, lze v souvislosti s rekonstrukcí předpokládat, že se situace ještě zhorší. „A to bez ohledu na snahu křižovatky řídit fyzicky. Dopravní komplikace v Pelhřimově budou tedy zcela vyšší mírou ohrožovat komfort dopravy tak, jak jej místní obyvatele vnímají,“ dodala Dana Čírtková.

Semafory na světelných křižovatkách patří městu, rekonstrukce by měla přijít na zhruba jeden a půl milionu korun.

Do budoucna by se dopravní situace při průjezdu Pelhřimovem měla výrazně změnit, neboť Ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu západního obchvatu města. Podle současného harmonogramu by měla být stavba za téměř jednu miliardu korun uvedena do provozu v roce 2026.