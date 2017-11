S převodem kostela na město v Červené Řečici souhlasí

Červená Řečice – K návrhu bezúplatného převodu pozemku bývalého hřbitova s kostelem Božího Těla do vlastnictví města Červená Řečice se mohli vyjádřit místní obyvatelé v anketě. Devadesát procent dotázaných dalo návrhu zelenou.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Adam Knesl

Bezúplatný převod nabídlo Červené Řečici biskupství v Českých Budějovicích. O nabídce vzápětí informovalo vedení města i místní občany. Ti se v anketě měli vyjádřit, zda s předloženým návrhem souhlasí, či nikoliv. „Devadesát procent bylo pro, deset procent bylo proti,“ zhodnotil místostarosta Červené Řečice Dušan Obranec výsledky ankety.

Na základě ohlasů přímo od lidí zastupitelstvo postupovalo dál. „Schválili jsme, že bude bezúplatný převod a kostel nabudeme do městského majetku,“ potvrdil Obranec s tím, že na příštím zasedání zastupitelstva budou řešit to, co se se získanými pozemky bude dít dál. „Je třeba shánět nějaké podněty,“ doplnil.

Už v původní anketě však lidé mohli sdělit i svůj nápad na to, jak nově nabité pozemky využít. Mezi názory nejčastěji převažovalo mínění, že by bylo dobré, aby to bylo stále pietní, popřípadě kulturní místo. „Místní by chtěli zachovat ráz tohoto kostela takový, jako byl původně,“ zdůraznil Dušan Obranec.

Kdy přesně dojde k oficiálnímu nabití pozemku bývalého hřbitova s kostelem Božího Těla do vlastnictví Červené Řečice, se zatím ještě neví. Část pozemku v okolí kostela, který do bezúplatného převodu také spadá, město ale již několik let využívá jako dětské hřiště a hřiště pro seniory.

Zmíněný pozemek měla Červená Řečice do současné doby v pronájmu. „O tento pozemek jsme měli zájem, ale byl nám svěřen do pronájmu,“ prozradil Dušan Obranec. Město za pronájem platilo tisíc korun ročně.

Zda budou pozemek čekat nějaké výrazné úpravy, až ho město oficiálně získá do svého vlastnictví, se v současné chvíli také neví. „Ráz kostela zůstane stejný a na pozemku je dětské hřiště. Zatím to budeme udržovat v takovém stavu, v jakém to je,“ konstatoval Obranec.

Podle slov místostarosty se budoucí vzhled a využití pozemku bude odvíjet od aktuální situace. Je ale zřejmé, že nově získaný pozemek bude bodem jednání na několika následujících zasedání tamního zastupitelstva. „Musíme projednat i nějaký dotační titul,“ nastínil plány místostarosta.