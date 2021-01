Sdružení nezávislých kandidátů HumpolecGo! tak nechalo společně s architekty vypracovat ideovou studii na přírodní koupaliště Březinka, které by se nacházelo pouze pár metrů od rybníku Dvorák. „Napadlo nás vytvořit nad Dvorákem novou přírodní nádrž, kde jsme nechali udělat hydrologický průzkum, který nám řekl, že tam jsou zdroje pramenité čisté vody, ze kterých by se dala nádrž napouštět,“ sdělil zastupitel města a člen sdružení HumpolecGo! Petr Machek.

Ve zmíněné lokalitě se však vyskytují chránění živočichové, a to zmije obecná a modrásek bahenní. „Čekám na stanovisko ochrany přírody z odboru životního prostředí tady v Humpolci, protože celá lokalita je v lokalitě významného krajinného prvku. Pokud bude kladné, budeme žádat dál o stanovisko Agentury ochrany přírody, krajiny a životního prostředí Kraje Vysočina,“ informoval místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Dodal také, že kdyby vodní nádrž v Humpolci stála a fungovala, tak by ji ve městě vítal. „Je to zajímavé a pěkné místo, dostupné z centra pro pěší, maminky s kočárky i děti. Vodní nádrž tam ale nestojí a ještě je předtím strašně moc otazníků,“ řekl humpolecký místostarosta.

Původně mělo přírodní koupaliště v Humpolci vzniknout z rybníka Dvorák. „Snažili jsme se jeden břeh zútulnit, aby to lidi lákalo toto místo využívat. A to se opravdu dělo. Lidé trávili čas na dřevěných lehátkách, někdo si i přinesl gril. To je přesně to, co jsme chtěli, aby se to místo znovu objevilo, i když ho všichni známe. Je ale dobré ukázat možnosti využití,“ přemítal Machek s tím, že tento rekreační způsob tam může fungovat dál.

I koupat se ve Dvoráku dá, ale kvalita vody prý není úplně ideální. „Bezva nápad. I já jsem se v mládí ke Dvoráku chodila s holkama koupat. Dokonce ještě i pak s děckama a bylo to tam moc fajn. Mám raději přírodní koupaliště, trávu a stromy kolem. Žabák je sice taky fajn, ale člověk si tam nezaplave. Bylo by super, kdyby vám to vyšlo,“ svěřila se na Facebooku Ilona Koláriková.

Realizace přírodního koupaliště z rybníku Dvorák je zatím nejisté, protože vodní plochu využívají tamní rybáři k chovu ryb. „Nabízeli jsme jim možnost přesunout chov do rybníka v Krasoňově. Z pochopitelných důvodů jim to ale nepřijde vhodné, protože sídlí přímo vedle Dvoráku,“ řekl Machek.

Ještě je podle jeho slov určitá možnost omezení chovu ryb. „V tom případě by ale město muselo určitou ztrátu, kterou ještě nemáme vyčíslenou, nějakým způsobem rybářům vykompenzovat. Pokud by tedy o to mělo zájem,“ nastínil možnou variantu Machek.