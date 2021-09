Před pár dny se v pelhřimovské facebookové skupině objevila anketa, jak se lidem jezdí po dočasném kruhovém objezdu. 151 lidí podle ní jednoznačně preferuje semafory, sedmnáct by naopak uvítalo kruhový objezd a 112 je se současným „kruháčem“ spokojeno, jen by mohl být větší.

Situace na křižovatce ulic Křemešnická, Nádražní a Průběžná



* rekonstruují se tady zastaralé semafory

* 21. srpna tady vznikl provizorní kruhový objezd

* po dokončení oprav se dopravní režim vrátí do původní podoby

* původně mělo být hotovo v polovině září

* práce se protáhnou do konce měsíce

Kruhový objezd by se v místě líbil Rudolfovi Cífkovi. „Za mě je to lepší a rychlejší,“ přidal svou zkušenost. S ním souhlasí i Jindřiška Hlínová. „Podle mě je to výrazně rychlejší. Bohužel tady ale řidiči po kruháči prostě jezdit neumí,“ posteskla si.

To Pavel Blažek upozornil i na určitá úskalí. „Kruhový objezd by byl asi fajn, ale je fakt, že v době dopravní špičky je ten tah ucpaný a z Křemešnické ulice by se asi vyjíždělo nelehko. Bydlím nedaleko, takže to zažívám denně. Také prostor na kruhový objezd chybí. Za mě spíš semafory, i když je to s nimi popojíždění ve špičce krok sun krok, ale aspoň se jede i z vedlejších ulic,“ komentoval.

Naopak Romana Malá z Jindřichova Hradce, která tudy pravidelně projíždí, je jednoznačně pro zachování semaforů. „Jsou podle mě bezpečnější. Ta chvilka čekání nikoho nezabije,“ řekla stručně.

Podobnou otázku si před časem dala i sama radnice. „Na průtahu jsme prověřovali vhodnost kruhových objezdů u bývalého Alfatexu a pod nemocnicí. Materiály, které jsme dostali, ukazovaly spíše na větší výhodnost řízených křižovatek, kvůli průjezdnosti,“ prozradil místostarosta Josef Koch.

Vybudování okružní křižovatky ale nevylučuje. „Pokud se vybuduje obchvat Pelhřimova, tak nastane úplně nová situace a myslím, že v ten okamžik se vrátí do hry vybudování kruhových objezdů,“ přemítal Koch.

Nevylučuje ho ani Ředitelství silnic a dálnic, pod které tento tah patří. „V současné chvíli nelze říct jednoznačné ano, nebo ne. Výstavba okružní křižovatky je věcí nejen stavebně-technickou a majetkovou, ale je třeba také nalézt shodu na účelnosti stavby z hlediska dopravně bezpečnostního, plynulosti provozu či ekonomického. Svůj význam by při posuzování takového požadavku jistě sehrála například výstavba připravovaného obchvatu města,“ doplnil za ŘSD Martin Buček.

V Pelhřimově teď ještě budou dělat studie na vybudování dalších dvou kruhových objezdů. „První by mohl vzniknout v Nádražní ulici v místě, kde se na ni napojuje Skrýšovská ulice. Lidé, kteří jedou od Skrýšova, tam totiž mají obrovský problém vyjet. Druhý projekt se pak zpracovává nad nemocnicí, nahoře u zahrádek. Měla by tam přibýt nová obytná zóna a my chceme vědět, jestli by tam nebyl kruháč vhodnější,“ nastínil Koch.