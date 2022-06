Čistější voda v pelhřimovském rybníku Stráž: ocení ji nejen rybáři, ale i plavci

Přitom vhodné místo ke koupání podle ní v okolí chybí. „Byla by to taková fajnová alternativa k tomu, než opraví bazén. Teď se jezdíme koupat až do Horní Cerekve,“ popsala Martínková.

S pracemi chce město začít už letos. A hotovo by z větší části mělo být v příštím roce. „Půjde o okruh okolo Stráže, s ním začneme. Už na něj máme i dotaci. Zároveň upravíme jeho přítoky. Pokud všechno půjde hladce, bude to z devadesáti procent v roce 2023 hotové,“ uvedl místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

Práce na Stráži začnou ještě letos



Půjde o úpravu okolí rybníku



Kromě Stráže chce město upravit i Vlásenický rybník



Rekonstrukce potrvá do příštího roku



Cílem je zlepšit kvalitu vody v rybnících

O alternativu ke koupališti však nepůjde. „Spíš to bude doplnění. Ne každý se chce navíc koupat v přírodě. Ale za mě to kouzlo má, sám se tam koupu,“ svěřil se Jaroš..

Kromě Stráže by radnice ještě ráda opravila nedaleký Vlásenický rybník. Bude usilovat o dotaci. „Pak bychom ho vybagrovali a odbahnili. Zároveň by mezi rybníky vznikl pás, který by je ochránil před nečistotami. Z chovného rybníka by se stal sportovní,“ naznačil Jaroš.

Cestou humpoleckého Pařezáče se však Pelhřimov nevydá. „Ani to není možné, je tam mnoho rozdílů. Například přítok ke Stráži je opravdu malý a nemá takové proudění vody,“ posteskl si místostarosta.

V minulosti se o čištění Stráže staral Jaromír Čašek. „Rybáři tam dávají moc živin. Dostanou se tam i z Vlásenického rybníka. Další komplikací je zakrmování ryb při jejich chytání,“ vysvětlil projektant ekologických staveb. Úpravu vodních ploch vítá. „Je to jediný krok, jak udržet čistou vodu. Musí se upravit rybářské hospodaření a omezit krmení a hnojení,“ dodal Čašek.