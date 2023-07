Z vlaku od Havlíčkova Brodu přijíždí v pátek odpoledne Pavla Fidlerová s celou rodinou. „Jezdíme sem pravidelně. Do vlaku se vejde celá naše parta. Pařezáč objevila vlastně moje mamka. Jezdí po Vysočině na kole a rybník jí padl do oka. Teď v létě tu jsme každou chvíli a jsme moc spokojení,“ pochvaluje si.

Z Havlíčkova Brodu přijela i rodina Věry Jakešové. „Nejdřív jsme sem jezdili vláčkem, ale teď si bereme auto. Nejsme vázaní jízdním řádem a můžeme tady být jak dlouho chceme,“ vysvětluje Věra jakešová. U rybníka Pařezáč se scházejí návštěvníci z Havlíčkova Brodu, Humpolce, i jihlavští chalupáři z okolních vesnic. Přicházejí postupně, navzájem se zdraví a viditelně se znají. „Sem jezdí většinou pořád stejní lidé, takže se tu navzájem potkáváme,“ vysvětluje Pavla Fidlerová. Pláž na Pařezáči tak získává rychle příjemně rodinnou atmosféru.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Za chvíli volných míst na břehu ubývá. „To nic není, je teprve pátek. Když sem přijedete v sobotu nebo v neděli, je tady hlava na hlavě,“poznamená Luboš Merunka z Humpolce.

Komu vytráví při pobytu ve vodě, sportování na hřišti a pobíhání po molu, může doplnit kalorie v místním kiosku. „Tam si zajděte. Jinde vám strčí do ruky párek nebo sekanou v housce. Ale tady si můžete dát celý oběd,“ radí Marie Schwarzová z Humpolce a posílá vnučku pro zmrzlinu.

Má pravdu. Tento na první pohled malý venkovský kiosek u rybníka na návštěvnících nešetří. Kromě seznamu mražených pochoutek, několika druhů kávy, obyčejného párku v rohlíku nabízí i smažený hemelín, salát s tuňákem, cibulové kroužky, hranolky, hamburgery, dokonce i salát Caesar.

Kiosek vede Zdeněk Ledvinka z Humpolce. Otevřeno je tady denně od 11 hodin do večera. „Kiosek mám pronajatý od plačkovských sportovců. Jsem tady už pátý rok a nestěžuji si,“ říká Deníku. Na otázku, jak se mu daří ve třech lidech, to jest on a dvě usměvavé slečny, udržet tak pestrou nabídku každý den, odpoví skromně: „To víte, snažíme se.“ Zdeněk Ledvinka si přeje svoje služby ještě rozšířit. „Kuchyňka je malá, sklad taky. Budova potřebuje rekonstrukci,“ zdůrazňuje.

Rybník Pařezáč:

Návštěvníky těší celkem tři upravené pláže pro příjemnější vstup do vody. Nechybí mola a pláž pro odpočinek. Pro děti je tu hřiště. Nechybí převlékárny, parkoviště a zázemí pro elektrokola.V nabídce je třeba možnost instalace přírodní sauny, ale to už opravdu záleží na obyvatelích Plačkova, zda by ji chtěli a dokázali využít. Autorem studie revitalizace prostranství u rybníku Pařezáč je Václav Slavíček. Proměna rybníka přišla skoro na pět milionů korun. Zdroj: Město Humpolec

Rybník Pařezáč se nachází v Plačkově, místní části Humpolce. V nové podobě přivítal návštěvníky teprve loni. Stal se jednou z hlavních investic města. „Město Humpolec o záměru diskutovalo a jednalo s plačkovským osadním výborem i s obyvateli a hotovou studii představilo na veřejné schůzi v roce 2021,“ informovala o proměně rybníka za město Aneta Slavíková.

Předloni, když byl rybník vypuštěn, začala stavba dvou mol, která dnes usnadňují přístup do vody. V roce 2021 si město Humpolec nechalo zpracovat studii na modernizaci rybníka, a to v době, kdy se s majiteli rybníka, rodinou Kinských, domluvilo na odkoupení části pozemku na pobytové louce a následně na dlouhodobém pronájmu a také na tom, že v rybníku ukončí chov ryb, takže kvalita vody bude ještě lepší než byla doposud.