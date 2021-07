/VIDEO/ Pomyslnou tečku za ústavem ve čtvrtek udělali klienti Domova Háj u Ledče nad Sázavou. V následujících týdnech ho totiž opustí a přestěhují se do domů, které připomínají klasické bydlení.

Rozloučení s Domovem Háj u Ledče nad Sázavou | Video: Deník/Jana Kudrhaltová

„Těším se moc, sbaleno ale ještě nemám,“ svěřuje se pan Kája, kterého čeká přesun do Havlíčkova Brodu. „Já už mám,“ skáče mu do řeči usměvavá paní Anička, která se do nového domu bude stěhovat spolu s ním.