Moderní objekt centra bude výchozím bodem prohlídek pivovaru. Odtud se návštěvníci dostanou přímo do výroby, čekají na ně nové expozice, projekce v kinosále, atraktivní 3D model areálu nebo prodejna dárkových předmětů. Centrum zároveň zaměstná na čtyři desítky lidí. „Hledáme kolegyně a kolegy především pro provoz pivnice a kuchyně, to znamená servírky a číšníky, výčepní, a také kuchaře, řezníka, cukráře. A také lidi na recepci, do prodejny a na úklid,“ avizuje manažer centra Tomáš Lavický.