Pivoňky se k nám dostaly z Asie už ve středověku. Stejně jako magnolie, které jsou v Asii symbol čistoty. Takové zajímavé informace podala v sobotu 12. června návštěvníkům zahrad kolem hradu Kámen kastelánka Zlata Vobinušková.

Hrad Kámen nedaleko Pacova na Pelhřimovsku se o víkendu zapojil do celoevropského projektu Víkend otevřených zahrad. Poprvé to bylo podle kastelánky už před sedmi lety. Od té doby se stal hrad který je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, a jeho rozkvetlé okolí vyhledávaným místem pro návštěvníky z celé republiky.

Málo kdo tušil, že zahrada kolem hradeb vznikla před mnoha staletími původně jen pro potřeby hradní kuchyně. „Jsem na hradě jako průvodkyně a kastelánka víc než osm let. Nejsem žádná profesionální zahradnice. I když vystudovala jsem agroekologii. Nejvíc jsem se toho naučila od našich zahradnic,“ sdělila skromně kastelánka, která po celou hodinu komentované procházky nádhernými zahradami udivovala návštěvníky perfektní znalostí snad všeho, co kvete nebo se zelená. „Ale latinsky to neumím,“ dodala kastelánka s úsměvem. Jak upozornila návštěvníky, chlubí se Kámen a jeho zahrada dvěma přírodními skvosty. „Je to cypřišek nutkajský starý dvě stovky let a skoro stejně tak starý hradní buk,“ upřesnila Vobinušková.

V sobotu dopoledne přijelo na první komentovanou prohlídku zahrad kol hradu Kámen několik desítek návštěvníků. „Já jsem jezdím každý rok. Tyhle zahrady jsou nejhezčí na jaře. Doma takovou nádheru nemám,“ poznamenala Marie Klofáčová z Pelhřimova.

To, že hradní zahrady jsou nejhezčí na jaře a v létě potvrdila i kastelánka Vobinušková. „I když letos je takové podivné jaro. Všechno vykvetlo se zpožděním několika týdnů,“ dodala. Návštěvníkům občas přecházel zrak, co šikovní zahradníci dovedou. „Je to úžasné, ale sekat bych to nechtěl,“ zavtipkoval Karel Doucha z Humpolce, při procházce po krásném zeleném a perfektně zastřiženém trávníků. Podle kastelánky mají celou zahradu kolem hradu na starost pouze dvě zahradnice a jeden údržbář. „K tomu jsou naše zahradnice ještě uklízečky. V sezóně se nezastaví. Teď když prší a je teplo můžete sekat skoro dvakrát do týdne,“ dodala kastelánka.

Kdo o víkendu otevřel zahrady



Hrad Kámen. Chalupa pod lípou Krásné, Květinová farma Pelhřimov, Lína zahrada v Polné, Morkusovic zahrada Stařeč, přírodní zahrada Na Kuši Rohozná, přírodní zahrada Mysletín, přírodní zahrada Rynárec, přírodní zahrada s minivinohradem Vícenice Náměšť nad Oslavou, přírodní zahrada Vepříkov, školička kamarád Nové Veselí, školní zahrada Vlásenický dvůr, školní zahrada Přibyslav, zahrada gymnázia Chotěboř, přírodní zahrada Chrástov, zahrada Stará Říše, školní zahrada Domamil, zahrada Chaloupky Hněvkovice, Ver-nika Radostín nad oslavou, zahrada Ve Vile Havlíčkův Brod, zahrada smyslového vnímání Havlíčkův Brod, zahradnictví Rozmarýnek Petráveč, školní zahrada Nové Veselí

Tak jak v průběhu věků střídal hrad majitele, tak se podle Vobinuškové měnila tvář hradního okolí. Po zrušení hradeb vznikla romantická zahrada, kamenný masiv obsadilo takzvané alpinum plné skalniček, a následně park.

Po vyvlastnění hradu poslednímu majiteli Antonínu Fleissigovi od roku 1948 zahrada chátrala. „Zarůstalo to tady plevelem a hlavně černým bezem. Z celé zahrady bylo nejpečlivěji ošetřováno alpinum, ale i zde po roce 1966 byla údržba zanedbána a vzácnější druhy rostlin postupně vymizely. Až v roce 1973 byl vypracován návrh rekonstrukce a sadových úprav, který zpracovala odbornice na sadové úpravy Vítězslava Ondřejová,“ popsala smutnou kapitolu v historii zahrady kastelánka.

Další úpravy následovaly poté, co se hrad stal součástí Muzea Vysočiny v Pelhřimově a podařilo se mu získat na obnovu stromů, keřů a květinových záhonů evropské dotace.

V Kraji Vysočina se letos projektu Víkend otevřených zahrad zúčastnilo 23 majitelů zahrad, parků i malých soukromých zahrádek. „Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu,“ popsal původ tradice Přemysl Krejčík garant akce.

Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal