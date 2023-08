Psovitou šelmu měly v okolí Rokytnice zachytit i fotopasti. „Mám informace od lidí přímo z Rokytnice, od kolegů z nedalekých Bítovánek i z další míst z okolí Mařenky a tohoto lesního komplexu. V létě se tam ale vlkům příliš líbit nebude. K Mařence totiž chodí davy turistů. A to i se psy,“ popisuje Václavek s tím, že podle něj nebude do budoucna setkání s vlkem výjimečnou situací. Proto radí, jak se při kontaktu se zvířetem zachovat. „Je lepší být nachystaný, než překvapený,“ dodává.

Podle myslivce se budou vlci v okolí Rokytnice objevovat čím dál častěji. Naposledy zvířata zaznamenal letos na jaře. „Tehdy to bylo žhavé téma. Už od loňska a předloňska však kolovaly mezi myslivci záznamy z fotopastí. Od konce jara byl pak zatím pro letošek klid. Ale nemyslím si, že by to tím skončilo. Setkání s vlkem nebude ničím výjimečným,“ zvažuje s tím, že ho kontakt nepřekvapil. Předpokládal ho.

Václavek si přesto nemyslí, že by se šelmy měly v okolí Rokytnice natrvalo usadit. „V okolních lesích se hodně těží dřevo. Moc porostů tam nezbylo. Pohybují se tu všude i lidé, což se mu také líbit nebude. Vlk by tady neměl svůj klid,“ říká a dává lokalitu na Třebíčsku do souvislostí se Žďárskými vrchy. Tam se na Vysočině nedávno vlčímu páru po dvě stě letech narodila mláďata a podmínky k životu mají lepší. „Na Žďársku má lepší podmínky a může tam vegetovat,“ doplňuje.

Zdroj: se souhlasem Václava Hlaváče

Myslivec Jaroslav Václavek si není jistý, jestli je rozumné soužití s šelmou možné, a jak se to do budoucna bude vyvíjet. Kvůli tomu dává lidem rady, jak se při případném kontaktu s vlky chovat. Mezi pravidla například patří udržet klid, nenabízet zvířeti potravu a nezvat ho k sobě. Pokud by neodešel, je dobré dělat hluk a neutíkat. „Osvěta je důležitá a lidé by o ní měli vědět. Les je veřejný prostor. Když tam máme být všichni, je potřeba vědět, co dělat,“ přibližuje dále.

Na procházce se psem doporučuje v oblastech s výskytem vlka vést svého psa na vodítku. Vlk by totiž mohl na psa, který se pustí po jeho stopě, reagovat jako na cizího vlka. Mohl by ho vnímat jako konkurenta či vetřelce ve svém teritoriu a napadnout jej. Větší pozor si na procházkách se svými mazlíčky dává Dominik Pacas z Bítovánek. „Setkání s vlkem beru na vědomí. Ale nemyslím si, že je pravděpodobné. Chodím se psy po otevřených prostranstvích, takže tam vlk nebude,“ uvádí.