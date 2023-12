Ani letos nebyla ve zprávách nouze o neobvyklé události. Na Vysočině ochranáři naháněli rysa, lidé se kryli před zuřivým dravcem, spoře oděná dáma předvedla dětem striptýz, na dálnici ležel gauč. Nechyběly ani bizarní kriminální případy.

Děti sledují vystoupení burlesky na Slavnostech růžového vína v Třebíči. | Foto: Reprofoto: sociální sítě

Rok 2023 začal na Vysočině nikoli jen obvyklým silvestrovsko-novoročním veselím, ale honem na rysa, který na samém konci předchozího roku uprchl z jihlavské zoo. Jenže marná snaha, chytit se ho nepodařilo. Na svobodě se mu však zřejmě dařilo, protože ještě v květnu ho viděli lidé na Pacovsku. „Je ale možné, že ho pak srazilo auto. Nebo ho nějaký pytlák ulovil a rys skončil v mrazáku. Ale já počítám s tím, že o rysovi opět uslyšíme. Jak napadne sníh nebo bude víc bláta, bude jeho pohyb zřetelnější. Třeba něco zachytí fotopast,“ nastínil v polovině roku jihlavský zoolog Richard Viduna.

Avšak ani po sněhové nadílce, která přišla na Vysočinu zkraje prosince, se žádné stopy neobjevily. Pokud rys žije, zřejmě se straní lidí – což se nedá říct o káněti, které se v létě prohánělo nad hlavami návštěvníků novoměstské Vysočina Areny. Kdyby ještě žil král hororů Alfred Hitchcock, troufalost tohoto opeřence by ho možná inspirovala k natočení dalšího dílu slavných Ptáků. Káně totiž opakovaně útočilo na běžce a cyklisty. Rovnou dvakrát si za cíl vybralo Zdeňka Záliše, který je vedoucím oddělení ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. „Když na mě slétlo poprvé, lekl jsem se. Je to moje oblíbené místo, kudy běhám několik let. Něco takového se mi ještě nestalo. Dělal jsem si z toho hned srandu, že káně poznalo ochranáře a chtělo se kamarádit,“ usmál se Záliš s tím, že si dravec pravděpodobně chránil své teritorium kvůli mláďatům.

K největšímu počtu útoků káněte došlo ve druhé polovině června. Přesně tou dobou se padesát kilometrů vzdálená Třebíč dostala do sdělovacích prostředků po celé republice. Mohla za to lepá děva oděná jen v miniaturních zlatých kalhotkách a se střapci na vyvinutých ňadrech, jimiž dovedně točila do rytmu podmanivé hudby. Nejednalo se však o scénu z potemnělého striptýzového baru, nýbrž o jeden z bodů programu na třebíčských Slavnostech růžového vína. Chybou pořadatelů bylo vystoupení takzvané burlesky zařazeno na odpoledne, a tak produkci vnadné slečny z těsné blízkosti sledovaly i děti. Ty na tuto akci měly také přístup a shodou náhod se v programu na webu „Růžovek“ pod anotací na vystoupení burlesky objevilo i upozornění pro rodiče „Vašich dětí se od 12 do 20 hodin ráda ujme Hanča“.

Video a fotografie z akce se ihned začaly šířit po sociálních sítích, kde se z nich stal virální hit. Případ se dostal na stůl i kriminalistům, kteří jej ale nakonec odložili. Mimochodem, Slavnosti růžového vína se budou v Třebíči příští rok konat opět.

Vysočinští kriminalisté se ale nezabývali jen tímto případem. V červenci řešili například kauzu zloděje, který se vloupal do rodinného domu v Kamenici nad Lipou, kde se rozhodl strávit noc. „Než se uložil ke spánku, vysprchoval se, a aby nešel spát s prázdným žaludkem, navštívil i lednici. Následující den v časných ranních hodinách z domu odešel,“ uvedla mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová s tím, že se čistotného, leč nezákonně jednajícího muže podařilo o několik dní později vypátrat.

Ani dopravní policisté se nenudili. Přímo v Jaroměřicích nad Rokytnou v říjnu vyšetřovali neobvyklou nehodu, kterou prý způsobil pavouk. „Řidička jela s osobním vozidlem Ford ve směru k obci Ratibořice, plně se nevěnovala řízení, protože se údajně lekla pavouka, který lezl po palubní desce uvnitř vozidla,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková k havárii, která skončila nárazem do sloupu elektrického vedení a převozem třiatřicetileté šoférky do třebíčské nemocnice.

Téměř denně musejí řešit nějakou nehodu dálniční policisté, kteří jsou díky tomu zvyklí na leccos. Když však v listopadu dostali oznámení, že se jeden kamion jedoucí po dálnici D1 u Humpolce srazil s gaučem, bylo to asi i na ně trochu moc. Přesto na místo vyjela hlídka, která zjistila, že o legraci nejde. Mezitím se policii ozval muž stojící na parkovišti u dálnice s tím, že gauč postrádá. Podle policistů měl sedací soupravu naloženou na přívěsném vozíku. „Při jízdě v pravém jízdním pruhu ale gauč z přívěsného vozíku spadl, protože nebyl řádně upevněný,“ sdělila k tomu Čírtková.

Další nezvyklou kauzou se zabývali kriminalisté v Habrech na Havlíčkobrodsku. Ztratila se tam totiž městská kronika. Nešlo přitom o žádnou banalitu – v tlustém fasciklu byly nejrůznější údaje o městě, které se v něm udály mezi lety 1835 až 1996. Šlo by tedy o nenahraditelnou škodu. Policie kroniku nakonec vypátrala, vše má ale poněkud tajemné pozadí. „Záhadou zatím zůstává, za jakých okolností se kronika vrátila zpět na své místo. Tuto okolnost zatím nikdo nechce komentovat. ‚Předala nám ji policie,‘ poodhalil ztrátu kroniky ředitel brněnského zemského archivu Ladislav Macek. Kde, u koho a proč byla haberská kronika po celou tu dobu, není jasné,“ napsal ke kauze Deník.

Policie o případu haberské kroniky informovala v červenci, následující měsíce do něj více světla ale nepřinesly. Naopak hodně světla mají nyní v Jihlavě, konkrétně v Hruškových Dvorech. Jihlavský magistrát tam totiž těsně vedle sebe nechal osadit dvě pouliční lampy. Jejich obrázky opět obletěly sociální sítě a zabývala se jimi snad všechna média včetně Deníku. „Esteticky to nevypadá dobře, ale technicky je to správně a splňuje to normy,“ odmítl všechny výtky mluvčí Služby města Jihlavy Martin Málek.

Služby města Jihlavy mají na starosti i odpady. O těch vědí své i děti v Třebíči, které ve školách několik let soutěžily ve sběru PET lahví a dalších druhotných surovin. V poslední době se jim ale situace poněkud vymkla z rukou. „To, že vyhrála škola, která plastů nasbírala nejvíc, se časem ukázalo jako ne zcela šťastné. Soutěživost mezi školami došla totiž moc daleko. Dětem, které nepřinesly dostatečné množství plastů, bylo poukazováno, že nepřispívají k dobrému výsledku školy. To pak rodiče vlastně nutilo kupovat nápoje v plastových lahvích, což není úplně ten cíl, kterého jsme chtěli dosáhnout,“ vysvětlil místostarosta Pavel Janata, proč se město rozhodlo podmínky soutěže letos upravit.

Ke změnám jiného rázu museli sáhnout v Dolní Cerekvi na Jihlavsku. Tímto městysem totiž prochází někdejší zemská hranice mezi Čechami a Moravou, přičemž mapování na základě podkladů z dob Marie Terezie se mnohdy liší i o několik metrů. Městys se tedy snaží o nápravu těchto nepřesností. „Kostel, který tady stojí odjakživa, má stát jinde a naše vodárna na kopci má začínat tam, kde končí. Také na našem házenkářském hřišti už nebude jeden brankář chytat v Čechách a druhý na Moravě,“ popsal starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák.