Rodinov leží nedaleko Kamenice nad Lipou. První písemná zmínka o obci, kde žije zhruba 227 obyvatel, je z roku 1549. Dominantou obce je bezpochyby tamní kaple a pomník obětem první světové války, který odhalili v rámci výročí ukončení zmíněné války, a to v roce 1928.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPomník, který stojí zhruba uprostřed Rodinova, nechalo vedení obce před časem opravit. „Pan Brož, který psal v Rodinově kroniku, říkal, že když přišli v roce 1939 Němci, tak to sousoší museli sundat. Jsou tam dvě postavy a jedna z nich měla helmu. To byl ale symbol státu, tak ji museli nechat odsekat. A když jsme pomník opravovali, tak jsme tu helmu nechali znovu udělat. Pomník jsme tedy po více než osmdesáti letech uvedli do původního stavu,“ sdělil starosta Rodinova Bohuslav Jůn.

Při příjezdu do Rodinova ve směru od Kamenice nad Lipou projíždí řidiči kolem dvou vodních nádrží. „V uplynulých letech nás asi nejvíc trápila jednotná kanalizace. Takže jsme to vyřešili dočišťovacími nádržemi, které jsme kolaudovali teď v únoru,“ řekl rodinovský starosta.

V Rodinově působí mimo jiné mateřská škola, včelař a divadélko Rodinovský spolek víceméně holek.

Tip na výlet

Kamenice nad LipouZdroj: Deník/ Kamil VaněkZámek Kamenice nad Lipou

Necelých pět kilometrů od obce Rodinov mohou milovníci historie navštívit zámek Kamenice nad Lipou v Kamenici nad Lipou. Vznikl na místě bývalého hradu ze 13. století. Uvidí zde jedinečnou výstavu angličáků značky Matchbox a domečků pro panenky, kterou doplňuje expozice předmětů ze železa Mříže, klíče, zámky a veřejně přístupný depozitář historického nábytku. Zámek je ve správě Uměleckoprůmyslového musea v Praze, z jehož sbírek vystavené předměty pocházejí. Mimo prohlídkových tras se zájemci mohou projít i zámeckou zahradou, kde najdou mnohasetletou lípu, podle které se jmenuje celá Kamenice. Lípa se řadí v dnešní době mezi chráněné stromy, vznikla srůstem několika stromů, a je opravdu úctyhodně obrovská.

Pípalka na Křemešníku.Zdroj: Deník / Jíra JiříRozhledna Pípalka

Jen třicet kilometrů od Rodinova najdou výletníci oblíbené místo turistů – rozhlednu Pípalku. Moderní ocelová konstrukce byla vztyčena na vrcholu Křemešník (765 metrů) v roce 1993. Kromě příležitostných návštěvníků ji nepřetržitě využívají telekomunikace a armáda. Rozhledna je vysoká dvaapadesát metrů a na vyhlídkovou plošinu ve výšce čtyřiceti metrů musí turisté zdolat dvě stě pět schodů. Z ochozu je možné například shlédnout značnou část Českomoravské vrchoviny, Českou Kanadu, vrch Svidník, přehradní nádrž Želivka, vrch Melechov, Žďárské vrchy, hrad Lipnice a zříceninu hradu Orlík nebo vrchy Čeřínek a Špičák.

Lom AntonkaZdroj: Deník/Denisa KrejčíZámečníkův lom u Antonky

Šest kilometrů od Rodinova nedaleko Kamenice nad Lipou se nachází lom Antonka, zvaný též Zámečníkův lom, který láká návštěvníky ze širokého okolí svojí čistou a osvěžující vodou. Dostupný je nejlépe od silnice z Kamenice na Horní Cerekev. V nejvyšším místě silnice před osadou Antonka je třeba odbočit vpravo na lesní cestu, která lidi dovede až k lomu. Voda zde bývá studenější, průměrná teplota se v letních měsících pohybuje kolem 15 až 21 stupňů Celsia a díky jeho hloubce kolem sedmi metrů se ani v horkých dnech nikdy zcela neprohřeje.