Rodiče zasadí v Pelhřimově svým dětem stromky. Už po dvaadvacété

Co dítě, to nový strom. Už po dvaadvacáté se v Pelhřimově uskuteční oslava Dne dřeva a stromů. „Při té příležitosti mohou rodiče svým dětem, které se narodily a narodily od 1. října 2022 do 30. září 2023, zasadit vlastní stromky,“ informovala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová. Stane se tak ve středu 18. října od 15 hodin odpoledne.

Sázení stromků - ilustrační foto. | Foto: Deník / David Kojan