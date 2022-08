Ceny rostou. Zvláště u rodin s několika dětmi je to znát na rodinném rozpočtu. Gabriela Černá z Třebíče vychovává s partnerem dva malé školáky a nyní řeší, na jaké kroužky je po prázdninách zapíšou. Rozhodovat bude i částka za zápisné. „Není to tak, že bychom neměli peníze, práci máme dobrou. Ale ceny rostou u všeho, a tak si to musíme dobře promyslet,“ vysvětlila Černá.