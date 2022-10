Konkrétně na křižovatce silnic I/38 a II/130 u Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku se od ledna 2017 stalo deset dopravních nehod, které museli řešit policisté. „Když jedu z Golčova Jeníkova, tak to podjíždím, je to bezpečnější,“ sdělil Pavel Krupička z brodského cestmistrovství.

Těžká technika vrtá pod Šacberkem v Jihlavě. Šachtě svatého Jiří hrozí propad

Do města přitom vedou ještě další tři cesty, tam se ale nehody nestávají. Problematická křižovatka už má nějaké úpravy za sebou. Situaci by dle Pauka mohl řešit kruhový objezd, vhodnější by ale byla kompletní přestavba křižovatky.

Dalším problematickým místem je křižovatka u Vícenic u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Konkrétně jde o odbočku ze silnice I/23 směrem na Vícenice a vojenské letiště. Tam bylo od začátku roku 2017 šest nehod řešených policií, v dalších pěti případech sepsali účastníci nehod formulář.

Policisté ví, že jde o kolizní místo a často tam měří rychlost. Na „sedmdesátce“ tam už viděli i auto, které uhánělo rychlostí 225 kilometrů v hodině. Řidiči údajně nedodržují omezení rychlosti na sedmdesát kilometrů v hodině ani u první zmiňované křižovatky u Golčova Jeníkova. Úpravy obou míst strážci zákona jen vítají.

Změna po osmi letech. Novým rektorem polytechniky v Jihlavě je Zdeněk Horák

Koordinátor dopravních konferencí Martin Kostelenec pak při analýze rizikových a nehodových míst jmenoval sedmadvacet úseků napříč Vysočinou. Osmnáct z nich už bylo upraveno, patří mezi ně křižovatky v Třebíči, železniční přejezd v Kralicích nad Oslavou nebo například dříve nebezpečná silnice u Kostelce.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Osm míst se aktuálně řeší, v tomto případě lze jmenovat třeba obchvat Havlíčkova Brodu nebo křižovatku v Dalešicích. Nikdo neřeší jen silnici u Stříteže na Žďársku. „Žádná opatření se v současné době nepřipravují,“ podotkl Kostelenec.