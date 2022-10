Rozkopané silnice a horší průjezd městem přitom není jediné, co místní kvůli rekonstrukcím trápí. „Pod okny nám kopou už přes půl roku. A my nemůžeme ani vyvětrat, protože bychom doma měli všude prach,“ podělila se o svoji zkušenost Dana Bartásková, která bydlí v sousedství ulic Sadová a Zahradní. Obtížné je také pro lidi v okolí najít místo k parkování. „Ten, kdo přijede večer, už nezaparkuje. Všechna místa jsou totiž zabraná. Už aby to bylo hotové a byl klid,“ podotkla žena z Pelhřimova.

Práce na ulicích Sadová a Zahradní měly původně skončit v září. Nadále pokračují kvůli změně projektu. „Vodoměrné a revizní šachty kanalizace nakonec nově umístíme majitelům na jejich parcely. Kvůli tomu bylo potřeba provést výkopové práce až do třímetrové hloubky,“ uvedl vedoucí investičního odboru Tomáš Petera důvod zpoždění. Asfaltování v obou ulicích začne v pátek jednadvacátého října.

Asfalt ještě chybí také v ulici Ke Stráži. Dělníci v ní však už opravili vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení či vedení vysokého napětí. „Jedna etapa po křižovatku s Cholossiovou ulicí je hotová. V druhém úseku směrem k ulici Pod Floriánem ještě dokončíme chodníky a pokládku asfaltu,“ přiblížil Petera s tím, že termín dokončení závisí na počasí. Naopak téměř hotová je Jirsíkova ulice. „Ještě zbývá vysadit stromy. Stavba se zbrzdila zhruba o měsíc vinou EG.D, která zde měnila vedení vysokého napětí,“ vysvětlil vedoucí investic.

Změnu zažívá i Starý Pelhřimov. Největší místní částí Pelhřimova prochází rušná silnice směrem na Tábor. Obyvatelé se dočkají zpomalovacích ostrůvků a přechodů pro chodce. Díky tomu bude doprava klidnější a bezpečnější. „Je dobře, že to opravují. Už to opravdu bylo potřeba. Naštěstí mě to zatím ani výrazně neomezuje, když cestuji,“ prozradila Jana Novotná, která ve Starém Pelhřimově pracuje. Od listopadu projedou silnicí řidiči v obou pruzích. Přes zimu pak budou práce přerušené kvůli údržbě. Projekt by měl být hotový do třicátého června příštího roku.