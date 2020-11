Řidiči projedou D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem bez omezení

Dopravní omezení na dálnici D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem o víkendu skončí. Ve směru na Prahu budou řidiči projíždět jedním pruhem od páteční dvanácté hodiny do nedělního poledne. Ve směru na Brno svedou silničáři dopravu do jednoho pruhu od sobotní půl sedmé ráno do nedělní osmnácté hodiny.

Skanska dokončila úsek dálnice u Humpolce před nástupem zimy. | Foto: archiv firmy Skanska