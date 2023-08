Od příštího týdne musejí počítat s komplikacemi řidiči, kteří se vydají z Horní Cerekve na Pelhřimovsku směrem na Dolní Cerekev na Jihlavsku. Silnice druhé třídy se dočká oprav a nového povrchu.

Řidiči musejí v následujících týdnech počítat s uzavírkou na trase z Horní do Dolní Cerekve. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Oprava silnice druhé třídy číslo 639 mezi Horní a Dolní Cerekví začne v pondělí 14. srpna. „Rekonstrukce bude rozdělená do dvou etap. První začne 14. srpna a potrvá do 12. října,“ uvedl starosta Horní Cerekve Milan Kunst. Dělníci v tomto termínu opraví úsek mezi Bezděčínem, Batelovem a Dolní Cerekví.

Objízdná trasa povede z Dolní Cerekve po silnici II/639 směrem na Kostelec, dále na obce Salavice, Jezdovice a Třešť, dále do Batelova, Nové Vsi a Horní Cerekve. Délka objízdné trasy je necelých pětadvacet kilometrů.

K druhé etapě oprav dojde od 13. října. To se dělníci vrhnou na opravu tříkilometrového úseku silnice mezi Horní Cerekví a Bezděčínem. Opravy potrvají do 16. listopadu. „Objízdná trasa povede z Batelova z křižovatky silnic II/402 a II/134 po silnici II/134 do Nové Vsi, dále vpravo po silnici II/112 do Horní Cerekve a zpět,“ doplnil starosta Kunst. Řidiči na objízdné trase najedou necelých deset kilometrů.