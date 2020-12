K řezbařině přičichl už jako malý. „Tehdy u nás sloužil pan farář Kubelka, který vyřezával betlémy. Měl dokonce i jeden mechanický. Vždy jsem ho moc obdivoval a řekl jsem si, že něco takového chci jednou také udělat. A od té doby mě to drží,“ vzpomíná Boháček.

První betlém vyrobil v osmi letech. „Nicméně tehdy to byl jen takový reliéf. Na figurky jsem si netroufl. Celý život mě to lákalo, ale nebyl na to čas. Paradoxně mi pomohlo až to, když jsem před dvanácti lety přišel o práci,“ svěřuje se.

To byl impuls, díky kterému se do svého koníčku pustil naplno. „Nějaká dláta jsem si koupil, jiná vyrobil. Začal jsem se postupně vypracovávat a snad je to i znát. Nicméně stále se učím,“ přiznává Boháček a dodává, že na vyřezávání používá výhradně lipové dřevo.

Postavičky vznikají přímo, bez předchozího obrázku. „Neumím totiž kreslit. Na špalík si načrtnu jen hrubý obrys a potom vyřezávám, dokud z toho zkrátka něco nevypadne,“ popisuje Boháček. Složité to ale prý není. „Kdyby to bylo těžké, tak to nedělám,“ směje se.

Inspiraci nabírá třeba na Dřevořezání v Třešti. „Jezdím tam každý rok. Vždy se tam sejde řada betlémářů. Bavím se s nimi, okukuji jejich díla a získávám informace. Ne, že bych je pak kopíroval, to ani nejde. Každý má svůj rukopis,“ vysvětluje řezbář.

Do zásoby nedělá

Na kontě má už tři desítky betlémů, které vyřezává i na zakázku. „Každý rok jich vyrobím maximálně pět. Víc objednávek nepřijímám, protože bych to nestíhal. Letos to ale byly jen dva, protože si to pár lidí rozmyslelo. Do zásoby nedělám. Mám to tak, že jeden den betlém vyrobím a hned druhý musí pryč,“ prozrazuje rodák ze Senožat.

Nejprve vždy začíná svatou rodinou. „To je základ. Až pak přidávám ostatní, jako jsou tři králové a zvířata. Větší obvykle nedělám. Raději se zaměřím na chalupu, aby byla skutečně honosná. Ta mi vždy zabere nejvíc času. Nechci jen obyčejnou stříšku, to je takové chudé. S chaloupkou je navíc betlém kompaktní,“ vypráví Boháček.

I tady ale platí ono známé rčení výjimka potvrzuje pravidlo. Ten největší mu totiž krášlí obývák. „Mým cílem je, aby jednou měl tři sta figurek. Je to takový senožatský betlém. Už tam mám třeba místní muzikanty, pošťáka a rád bych postupně zakomponoval i další řemesla,“ nastiňuje své plány.

Nejsou to však jen betlémy, co mu vzniká pod rukama. Jeho dům zdobí třeba vyřezávaný kříž s Ježíšem nebo nástěnné hodiny. „Manželka po mně chce metrového anděla. Mám ho rozdělaného už asi čtyři roky a pořád ho kvůli něčemu odkládám. Dá se říct, že dodělat ho, je teď takový můj největší sen. A pak už budu vyřezávat jenom betlémy,“ dodává s úsměvem.