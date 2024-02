V budoucnu se dočkají i desítky dalších měst a obcí napříč Vysočinou.

Podrobnosti Deníku řekl mluvčí společnosti Lukáš Němčík.

„Kompletně jsme přebudovali stávající provozovnu. Opravili jsme venkovní plášť, vnitřní vybavení a přidali nové technologie. Stálo to do pěti milionů korun. Prodejna bude mít běžnou otevírací dobu s personálem jako doposud. Změní se to, že bude možné nakoupit po celý den,“ uvedl.

Obchod, který bude mít otevřeno čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu otevře v ulici Kamarytova.

Němčík dodal, že s otevíráním automatických prodejen budou v kraji pokračovat.

„V regionu Vysočina a okolí pravděpodobně otevřeme až desítky takových prodejen. Zatím ale tyto lokality nejsou dány. Řeší se to dle časových, finančních možností a také plánů rekonstrukce,“ předeslal mluvčí řetězce s tím, že první takový obchod budou mít zákazníci k dispozici od středy osmadvacátého února.