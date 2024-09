Seřizovač/ka obráběcích strojů Kontakt : osobně nebo telefonicky - 7:00 - 15:30 , příp. e-mailem. Seřizovač CNC strojů Jaká práce Vás čeká na této pozici? o Seřizovat a programovat CNC stroje o Provádět měření na jednotlivých pracovištích, dbát na dodržování technologie a kvality o Kontrolovat, aby byla na materiálu a obrobených kusech příslušná dokumentace Co očekáváme my od Vás? o Ukončené středoškolské vzdělání v technickém směru nebo vyučení v technickém oboru o Praxe v obrábění o Zodpovědnost a důslednost o Práce na 3 směny Co Vám můžeme nabídnout? o Práce v české firmě s českým majitelem Wikov Group o Mzdové ohodnocení 37 360 - 44 800 Kč o 13. a 14. mzda o 25 dnů dovolené/187,5 hodiny o Příspěvek na dojíždění o Stravování v závodní jídelně s příspěvkem na stravu o Bonus za docházku Sjednání pracovního poměru dohodou. 37 360 Kč

Detail nabízené práce