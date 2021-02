/ROZHOVOR/ Na hlavním tahu mezi Pelhřimovem a Táborem leží obec Obrataň, v jejíž čele stojí Aleš Komárek přes dva roky. Součástí Obrataně jsou i místní části Bezděčín, Dvořiště, Údolí, Moudrov, Nechyba, Sudkův Důl, Šimpach, Vintířov a Hrobská Zahrádka.

Starosta Obrataně Aleš Komárek. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Co vás táhlo do komunální politiky?

V roce 2014 jsem se dostal do zastupitelstva. Chtěl jsem mít nějakým způsobem možnost se k něčemu vyjádřit a eventuálně něco změnit a pro obec udělat.