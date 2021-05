Co se ve Lhotě-Vlasenici aktuálně děje?

Teď asi nejaktuálnější je u nás les. Jsme vlastníky 140 hektarů lesa, takže řešíme kůrovce. Teď budeme mít brigádu a svépomocí budeme sázet stromky a dělat oplocenky. Aktuálně také renovujeme budovu bývalé školy, kde jsme udělali půdní vestavbu se dvěma byty. Začali jsme řešit kanalizaci, ale zatím je to v plenkách. Kanalizace tu není napojená na čistírnu odpadních vod. Potřebujeme hlavně oddělit kanalizaci a dešťovou vodu, a tu případně využít na nějakou retenci. Taky chystáme opravu hasičské zbrojnice ve Lhotě.

Máme tu hodné obyvatele, takže tam se s problémy naštěstí nepotýkáme. Hodně řešíme pozemky. Jak se to za totality bohužel neřešilo, tak teď odkupujeme vodojem, řešíme ploty na obecním pozemku, zahrady a tak dále. Taky musíme vyřešit opravu polních cest.



Jaké máte plány do budoucna? Je něco, co byste tu rád změnil, opravil či vybudoval?

Hodně se upínáme na tu kanalizaci, protože se tam zadlužíme. Máme ale informaci, že se dá dát elektřina do země, a na to jsou peníze. Už si tedy malinko šlapeme cestičku. To by byl velký majstrštyk. Dalo by se do země i osvětlení, takže by byly jenom lampy a dráty by nebyly vidět.