Rekordmanka dokázala vyjmenovat všechna jména z kalendáře

Pelhřimov – Česká kniha rekordů se rozrostla o nový paměťový rekord. Za 8 minut a 18 vteřin totiž čerstvá rekordmanka Milena Šatavová dokázala odříkat celý současný český kalendář a všechny křestní jména v něm uvedená. Mimo jiné zvládla určit i přesné datum narození známých osobností nebo přiřadit správná křestní jména k náhodně vyřčeným datům.

Pokus o nový český rekord odstartoval s úderem včerejší desáté hodiny dopoledne v expozici Zlatých českých ručiček Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov. Milena Šatavová z Rokycan právě na zmíněném místě všem přítomným během velmi krátké chvíle předvedla, že skutečně „má kalendář v hlavě“. „Paní Milena Šatavová odříkala celý kalendář od 1. ledna do 31. prosince za 8 minut a 18 vteřin pouze se dvěma drobnými opravami,“ vyzdvihl čas první části rekordu prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek.

Tím ale schopnost Mileny Šatavové s kalendářem nekončí. „Jinými slovy bude zapsána do české knihy rekordů ale i z toho důvodu, že třicet různých osobností určila s jejich daty narození za dvě minuty a dvanáct vteřin. A při namátkové kontrole znalostí jmen v kalendáři to při třiceti jménech bylo za jednu minutu a patnáct vteřin,“ dodal s nadšením Marek.

Sama rekordmanka byla se svým výkonem spokojena, připustila ale, že byla nervozní a výsledný čas rekordu mohl být lepší. „Klidně bych to mohla zkusit odříkat znovu,“ konstatovala s úsměvem hned po vyjmenování celého kalendáře Milena Šatavová.

Svou schopnost objevila Milena Šatavová už ve svých desíti letech. „Začala jsem umět vyjmenovat srpen, protože jsem se v tento měsíc narodila. No a pak sem postupně jména přidávala,“ zavzpomínala rekordmanka. Připustila také, že dokázat vyjmenovat všechny křestní jména z kalendáře není sice věc, která se dá využít v praxi, ale značně jí tato schopnost pomáhala ve škole. „O hudebních skladatelích jsem sice moc nevěděla, za to jsem přesně věděla, kdy se narodili, nebo kdy zemřeli“ dodala Šatavová s tím, že paměť na data využívala i v hodinách dějepisu.

Schopnost Mileny Šatavové je podle komisařů Agentury Dobrý den ojedinělá záležitost. „Přijde mi to neuvěřitelné, protože dneska máme všechny ty pomůcky. Člověk ťukne do internetu a všechno tohle to vyběhne. Mít něco takového v hlavě, jako kdysi mívali lidé třeba část telefonního seznamu, tak to mi přijde vzhledem k tomu dnešku velmi pozoruhodné. Ještě ta její pečlivost v tom ověřování přesných dat, ať už narození osobností a nebo těch změn v kalendáři, protože i ten se mění, tak klobouk dolů,“ pochválil schopnost rekordmanky Marek.