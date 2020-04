Jedná se například o opěrnou zeď, jejíž výstavba bude zřejmě nutná po zbourání tamních kluboven. „Kostel je zhruba pět metrů nad úrovní silnice ve Svatavské ulici. Mezi ulicí a kostelem je dnes opěrná zeď, která řeší ten svah. Před částí zdi jsou ale dvoupatrové klubovny, které budeme od příštího týdne bourat. A až je zboříme, tak pravděpodobně budeme muset tu zeď dostavět,“ řekl starosta Černovic Jan Brožek.

Podobné neplánované práce dávají dohromady zhruba deset milionů korun. „Když kopeme, tak někdy zjistíme, že je to úplně jinak, než jsme mysleli. Bohužel u takového projektu je to nevyhnutelné a ty vícepráce tam jsou. Chceme to ale udělat kvalitně a zastupitelstvo je tomu nakloněno. U spousty věcí tedy volíme radši dražší řešení, ale s tím, že je to nadčasové řešení ,“ prozradil Jan Brožek.

Dlouho plánovaná rekonstrukce černovického náměstí by podle starosty mohla být hotova už v srpnu. „Myslím si, že jsme trochu napřed oproti plánu. Jinak na náměstí se také v srpnu vrátí kašna a zrestaurovaný Mariánský sloup,“ doplnil Brožek.

V rámci zmíněné rekonstrukce je Svatavská ulice v Černovicích zcela neprůjezdná. „Uzavřená je i cesta od městského úřadu k faře. Teď se tedy musí náměstí komplikovaně objíždět. Díky koronaviru je ale provoz mnohem menší,“ dodal Brožek.