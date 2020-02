„Letos nás čeká ještě náročnější rok, než loni. Opět vás musím poprosit o trpělivost a také ohleduplnost. Zatím počítáme s tím, že začneme úsekem před potravinami Flop a městským úřadem, který doplní rekonstrukce Svatavské ulice,“ informoval starosta Černovic Jan Brožek.

Během jara tedy nebude prakticky vůbec možné na náměstí zaparkovat. „Jediné, co se s tím dá dělat, je požádat vás, abyste parkovali dál od centra, zejména, pokud jen jedete do práce. Nechte těch několik parkovacích míst k dispozici pro lidi, kteří jedou nakupovat. Obchodníci na náměstí to nemají jednoduché a pokud nechám na místě před obchodem stát auto celý den, když jsem v práci, moc jim nepomůžu. Nebo jděte pěšky,“ vzkázal Jan Brožek lidem, kteří v Černovicích pracují.

Začátkem léta by měla být již zmíněná první část rekonstrukce hotová. Míst na parkování tam tedy v tu dobu bude dostatek.

K dispozici bude celkem 37 parkovacích míst a další čtyři místa pro invalidy. „Až stavba skončí úplně, změní se i režim autobusů. Na náměstí budou autobusy stát jen pro nástup a výstup, ale na dlouhé parkování, cože je hodina a více, se přesunou za budovu úřadu,“ doplnil černovický starosta.

Čtyři parkovací místa vzniknou také před tamním odborným učilištěm a praktickou školou. „Dalších až pět míst bude ve Svatavské ulici, kde zboříme dnes opuštěné obchody a upravíme opěrnou zeď,“ informoval Brožek.