„Náklady na tuto stavbu přesahují dvě stě tisíc korun. Stavba byla provedena bez projektové dokumentace, stavebního povolení a v rozporu s normami,“ řekl za zřizovatele, což je město, starosta Černovic Jan Brožek.

Své pochybení ředitel černovické školy uznává. „Je to moje chyba, měl jsem to nahlásit na městě. To ale není důvod k odvolání,“ ohradil se.

Podle něj jde spíše o osobní averzi ze strany starosty. „Všichni vnímáme důvod mého odvolání jako osobní mstu pana starosty. Možné teoretické pochybení při realizaci tří příček v nevyužívané učebně považuji za zástupný, ryze účelový důvod odvolání. Celou věc už řeší můj advokát,“ doplnil Štefánek.

Na černovické základní škole dokonce proti odvolání ředitele Roberta Štefánka vznikla ze strany pedagogů, rodičů a přátel školy petice.

Černovický starosta si však myslí, že Štefánek svým jednáním způsobil škole nezanedbatelnou škodu.

Na základní škole totiž dělníci pracují na rozsáhlé rekonstrukci v objemu zhruba dvaceti milionů korun, na kterou bude navazovat nákup vybavení za dalších přibližně pět milionů korun. Projekt je z velké části hrazen z dotace. „Přestože jsme měli na jaře s ředitelem Štefánkem neshody, které na mne nakonec dopadly spíše v osobním životě, věřil jsem, že dokážeme profesionálně překonat tento školní rok bez konfliktů. Atmosféra vzájemné nedůvěry nebyla dobrá zejména pro naši školu, a z mé strany nebyl důvod ji nadále prohlubovat. Ale tak obrovské pochybení s reálnou škodou v řádech statisíců korun a potenciální škodou v řádech milionů nemohu já, ani zastupitelstvo města přejít,“ sdělil Jan Brožek.

Dodal také, že si je vědom toho, že si jeho návrh a fakt odvolání bude řada lidí vykládat jako pomstu. „Jenže i já jsem ve vedoucí pozici a mám zodpovědnost za svěřený majetek. Nikdy jsem osobní věci do problematiky řízení města nevnášel a ani to dělat nebudu. Ovšem k efektivní spolupráci je zapotřebí důvěry, a mou důvěru v efektivní řízení školy už Robert Štefánek ztratil,“ řekl Brožek.

Podle slov černovického starosty dojde k odvolání Roberta Štefánka z jeho ředitelské funkce ještě tento týden. „S právníkem řeším už jen papíry a všechno směřuji k tomu, že příští týden už bude pan ředitel odvolán. Podle zákona pak musím okamžitě vyhlásit výběrové řízení, což udělám. Po dobu, než vzejde nový ředitel z výběrového řízení, bude škola řízená dočasným ředitelem,“ poznamenal Brožek.

Jméno člověka, který vedení školy na čas převezme, však ještě prozradit nechtěl.