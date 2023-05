Nejvíc narostly ceny energií. To je skutečně skokové. Za poslední rok stouply takřka dvojnásobně. I když se snažíme šetřit, tak je to bolest, kterou pociťujeme. Ale zdražilo se kompletně všechno. Týká se to i hudebních nástrojů, servisů a je to poznat i u generálek, když je děláme.

O kolik stouply ceny hudebních nástrojů?

U nich roste cena poslední roky kontinuálně. Ale v nedávné době to bylo ještě výraznější. Například digitální piana jsem před nějakými třemi lety kupoval za čtyřicet tisíc. Dneska už je těžko seženete pod osmačtyřicet tisíc korun.

Jak se náklady promítnou do školného?

Na příští školní jsme ho už navýšili. Ale snažili jsme se, aby to nebylo markantní. V průměru se školné zvedne o třicet korun za měsíc. Takže za celý školní rok půjde o nějakých tři sta korun. Poslední tři roky zůstávaly poplatky stejné. I proto jsme k tomu navýšení přistoupili.

Jaký je zájem studentů o umělecké obory?

Naše kapacita je šest set dvacet míst. To úplně bez problémů naplníme. Z přihlášek, které máme teď podané, je převis nějakých pětapadesát žáků. Víme už teď, že z kapacitních důvodů na všechny uchazeče nevyjde. Nemůžu to překročit, ani kdybych chtěl.

Je letošní zájem výjimečný?

Ta čísla jsou podobná jako v loňském školním roce. Ale ten zájem je skutečně velký. Máme akorát za sebou druhé kolo talentových zkoušek, které to jen potvrzuje.