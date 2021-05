První konvoj, který vstoupil na české území v sobotu večer, už Česko opustil. ČTK to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Poslední, třetí konvoj se bude přesunovat dnes v noci, odjet z Česka má 26. května. Každá část konvoje je rozdělena na menší skupiny, aby se omezil vliv na silniční provoz.

První část druhého konvoje přijela z Německa do České republiky v neděli zhruba kolem 20:30, další tři skupiny pak každá s odstupem zhruba hodiny. Do Rančířova dorazila první skupina dnes kolem 3:00, druhá o hodinu později. Třetí nabrala zpoždění kvůli závadě, do stanového tábora na Jihlavsku přijela před 9:00.

"Čtvrtou skupinu jsme kvůli tomu, aby nepřijela do Prahy ráno v dopravní špičce, odklonili na Ruzyň. Zůstává do večera," řekla ČTK Dvořáková. Dodala, že se následně stane čtvrtou skupinou posledního konvoje, který se bude přes Česko přesunovat dnes v noci.

Celkem se přes Českou republiku přesunuje ve třech konvojích rozložených do tří večerů asi 700 amerických vojáků, kteří s sebou budou mít podle Johna Ambelanga, mluvčího 2. jezdeckého pluku (2nd Cavalry Regiment) z Vilsecku asi 150 kusů techniky. České zdroje uvádějí až 190. Míří na cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021. Návrat Američanů z cvičení je naplánován na 12. až 16. června.