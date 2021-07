Neměla kvůli studiu příliš času, přesto si Aneta Petrová našla pár chvil, aby během prázdnin vyrazila objevovat. „Byla jsem se podívat v muzeu Nové generace ve Žďáře nad Sázavou, kde jsem byla poprvé. Návštěvy muzea jsem nelitovala, byla příjemná a nebýt téhle kampaně, na takové místo bych asi nepřišla,“ podotkla s úsměvem obyvatelka Havlíčkova Brodu.

Kampaň Vysočina dětem je ale především zaměřená na nejmenší děti. Ti si na webu vysocina.eu mohou vybrat z více než sedmdesáti míst, která se do projektu zapojila. „Všechna místa jsou rozdělena na odlišující kategorie. Kdo chce tvořit, může vyrazit například do Karlova, kde je sklárna Svoboda, a podobně to funguje i v šesti zbývajících oddílech, asi každý si tam najde něco svého“ přiblížila za portál Vysočina Tourism Martina Strnadová.

Kromě webové varianty si mohou lidé najít i papírovou brožuru. Ta se obsahem neliší od své internetové sestry, jsou v ní tedy k nalezení všechna zajímavá místa rozdělená do kategorií, do kterých spadají.

Zvídaví návštěvníci mohou díky návštěvám jednotlivých míst vyhrát i ceny. K tomu slouží Cestovatelský deník. „Ten si člověk musí pořídit, buďto na našem eshopu, který je k nalezení na stejném webu, anebo v některém z určených informačních center. Jsou tam představená i méně známá místa v kraji, a s nimi svázaný rébus. Když ho děti vyřeší, vyjde jim písmeno. Ta mohou postupně doplňovat na web, a díky tomu vyhrávat ceny,“ vysvětlila Strnadová. Odměny jsou odstupňované už od několika málo písmen a snaživý soutěžící může vyhrát i víkendové pobyty na různých místech Vysočiny.

Mají narváno

Právě v Muzeu Nové generace ve Žďáře nad Sázavou je jedním z využívaných cílů. „Už od začátku července tady máme narváno. Nejsme bohužel schopni říct, jak moc je to právě díky kampani,“ informovala za žďárský zámek Kristýna Hamáková.

A pozadu nezůstává ani kraj Vysočina, ten v rámci zřizovatelské podpory nabízí od začátku července do konce září vstup zdarma pro děti a studenty například na hrady Roštejn, či Kámen, nebo do různých muzeí a galerií.

Byť jsou prázdniny teprve na začátku, Aneta Petrová přiznává, že neví, zda ještě nějakou památku stihne navštívit. „Moc ráda bych toho procestovala více, ale povinnosti jsou přednější. Nicméně, pořád doufám, že další měsíc si najdu více času a budu této možnosti ještě moct dále využít,“ zakončila.

Kam všude se mohou návštěvníci například vypravit?

*Záchranná stanice Pavlov, okres Havlíčkův Brod

*hrad Roštejn, okres Jihlava

*úzkokolejná trať z Jindřichova Hradce do Obrataně, okres Pelhřimov

*Pohádková stezka u Panenské, Jemnice, okres Třebíč

*Ferraty u Vírské přehrady, okres Žďár nad Sázavou