Do akce Putování za kávou se na Pelhřimovsku a Havlíčkově Brodě zapojilo celkem osmnáct podniků. Stačí navštívit šest z nich, získat tam razítko a do konce listopadu je přinést do libovolného turistického informačního centra v destinaci Vysočina West. Odměnou budou lidem různé ceny.

Podrobnosti přiblížila také mluvčí Pelhřimova Andrea Unterfrancová. „Lidé ochutnají to nejlepší z regionu a podpoří místní podnikatele. Po nasbírání šesti razítek pak návštěvníci mohou získat skvělé ceny,“ vyjmenovala.