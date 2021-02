V současné chvíli vedení města sbírá informace o počtech chované drůbeže v Cerekvi a jejích místních částech. „Do neděle je musíme poslat krajské veterinární správě,“ informoval Kunst.

I když žádní další ptáci na chřipku neuhynuli, musí být tamní chovy nějakou dobu v izolaci. „Požádali jsme všechny chovatele, aby veškerou svou drůbež zavřeli do kurníků či stodol, aby k nim nemohlo jiné ptactvo. Důležité je, aby v těchto uzavřených prostorách probíhalo i krmení,“ podotkl Kunst.

Nálada v obci prý není moc dobrá. „Samozřejmě, že mají strach. I proto se trochu obávám toho, že nám nebudou chtít hlásit pravdivě stavy ptactva,“ přemítal Kunst.

„Je to nepříjemné. Rok nás tady trápí covid, od minulého týdne kvůli němu máme uzavřenou školku, a teď do toho ptačí chřipka. Jsou to samé negativní informace, což na občany nepůsobí moc dobře,“ dodal starosta.

Ptačí chřipka se v Cerekvi potvrdila v pátek 19. února na farmě Lukáše Kratochvíla. Šedesát kusů drůbeže uhynulo během pátečního rána, dalších 240 jich pak museli veterináři utratit následující den. Šlo o smíšený chov slepic, krůt, hus a kachen.