Základní škola Bambi, která letos přivítala první žáky, je součástí stejnojmenné mateřské školy. Ta vznikla před osmi lety a Helena Kottová je její zřizovatelkou a současně ředitelkou. „Provoz zajišťuji sama. Mým cílem je poskytnout kvalitní a cenově dostupné vzdělání v Humpolci a okolí,“ svěřuje se.

Základní školy v Humpolci



* ZŠ Humpolec, Hálkova (státní)

* ZŠ Humpolec, Hradská (státní)

* MŠ a ZŠ Bambi (soukromá)

Kromě toho dětem nabízí takřka individuální přístup. Škola je totiž pro devadesát žáků, což znamená, že v jednotlivých ročnících jich je deset. „Důležitá je pro nás vnitřní motivace dětí, samostatnost a zodpovědnost,“ podotýká Kottová.

Program školy se zaměřuje na technologie, výuku anglického jazyka a projektovou výuku. Školáci jsou vedení ke kritickému a logickému myšlení. „Inovace v přístupu ve vzdělávání dětí je mým životním posláním a jsem ráda, že jsem našla oblast, která mi dává smysl, přináší radost a naplnění,“ líčí Kottová.

Novinku hodnotí kladně nejen rodiče, ale i vedení města. „Je to nabídka pro děti a rodiče, kteří se chtějí vydat zase jinou cestou a třeba právě i logicky navázat na vzdělání svých dětí z mateřské školy Bambi, která zde působí již dlouhá léta,“ komentuje místostarostka Alena Kukrechtová.

V současné době škola sídlí v pronajaté budově, do budoucna by se to ale mohlo změnit. „Rádi bychom si postavili vlastní a propojili ji se školkou. Děti by tak zůstávaly v kontaktu a mohly společně využívat naši zahradu,“ nastiňuje Kottová své další plány.