První krok k západnímu obchvatu Pelhřimova: stavbaři získali povolení k mostu

/MAPA/ Ředitelství silnic a dálnic ČR získalo první stavební povolení týkající se plánovaného obchvatu Pelhřimova. Je na železniční most. Západní obchvat okresního města bude dlouhý zhruba pět kilometrů, vlaková trať z Pelhřimova do Tábora ho překlene zhruba v polovině. Stavět by se mělo mezi roky 2025 a 2027.

Obchvat - illustrační foto | Foto: ŘSD