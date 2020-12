Zatímco ve většině lyžařských areálů na Vysočině ještě nemají dostatek sněhu, lyžařský areál Čeřínek na Jihlavsku již slibuje sobotní jízdu.

Přejít do galerie

Zasněžování Ski areálu v Lukách nad Jihlavou. | Video: Deník / Jaroslav Loskot

„Myslíme si, že to už o víkendu půjde. Pravděpodobně to spustíme v sobotu po obědě. Někdo musí být první, takže to budeme my,“ potvrdil správce čeřínské sjezdovky Michal Hána.