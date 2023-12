Slavnostní otevření však nebylo ani v 11 hodin, ani v 11:11. Fronta zůstávala zhruba stejná. Pár dalších zájemců si do ní sice stouplo, jiní odcházeli. Hostesky jim rozdávali poukázky na whooper zdarma a dárkové předměty, vzhledem k delšímu čekání se na whooper zdarma může těšit ne sto, ale zhruba dvě stě osob. Je to kompenzace řetězce za komplikace.

Burger King otevře první pobočku na Vysočině. Dočkají se lidé v Jihlavě

Před půl dvanáctou se pak jeden ze zaměstnanců chopil mikrofonu a musel oznámit nemilou zprávu. Kvůli technickým problémům fast food otevře později. „Určitě víme, že před dvanáctou hodinou stoprocentně neotevřeme,“ oznámil a vyzval čekající, aby si prošli ostatní obchody v Cityparku a počkali na vývoj situace.

Problém s grilem

Deníku komplikace popsal marketingový manažer Filip Vostrý. „Máme problém s grilem, což je srdce restaurace. Doufáme, že náhradní součástka dorazí co nejdříve během dneška a budeme schopni odpoledne a v dalších dnech fungovat už normálně. Snad přijdou všichni, kteří měli zájem,“ doufal marketingový manažer Filip Vostrý.

Závada přišla v nejméně vhodnou chvíli, včerejší testovací provoz byl bez nejmenších problémů. „Potom se údajně ještě dělalo něco s elektřinou a vypadá to, že se do grilu pustil jiný proud, než tam měl být. Odešla nám zásadní součástka, takový mozek grilu. Bez grilu nejsou burgery a bez burgerů není Burger King, bohužel,“ vysvětlil Vostrý.

VIDEO: Zmrzlou Jihlavu zahřáli svařák, Pokáč a Lenny, podívejte se

V restauraci zjistili závadu kolem desáté hodiny, ihned začali zjišťovat, zda je možné gril opravit, na místo přijeli technici i elektrikáři. Ale nevěděli si rady. „Nejschůdnější řešení je dovézt z Prahy náhradní díl. Kolem páté bychom mohli být schopni otevřít,“ uzavřel Vostrý.

Technické problémy nepotěšily skupinku čekajících mladíků. „Čekáme tady už od půl osmé od rána, ale ani nám to nevadí. Jde o jídlo zdarma a my jsme chudí studenti. Navíc je to fakt dobrý,“ zhodnotil s úsměvem Šimon Štveráček. „Na Burger King jsem se těšil, sice už mám hlad, ale klidně si počkám,“ řekl Richard Bernd. „Považuji se za velkého fanouška Burger Kingu a doufám, že to bude stát v Jihlavě za to. Už bylo načase,“ dodal Leoš Kameník.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nákupní horečka v Jihlavě vrcholí, podívejte se na frmol v Cityparku

Zdroj: Deník/Martin Singr