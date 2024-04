Město Humpolec ze stavby velkou radost nemá. „Okružní křižovatku u Vystrkova staví pro soukromého investora společnost Eurovia. Výstavba obyvatelům Humpolce zkomplikuje dopravní obslužnost. Zaprvé se zvýší provoz na ulici Okružní, především po uzavírce nájezdu na dálnici D1 ve směru na Brno, kdy objízdná trasa povede přes Humpolec a Krasoňov směrem na Větrný Jeníkov. Zároveň musíme počítat se zhoršením plynulosti dopravy a tvorbou kolon na trase z Humpolce do Pelhřimova,“ sdělil Deníku starosta starosta Petr Machek.

Starosta Vystrkova Pavel Nedvěd zatím neví, co od nové křižovatky a následně i průmyslové zóny čekat. „Ukáže to čas. Ale už teď vidím jako velké mínus dopravní zátěž a nadměrný hluk. To pocítí hlavně obyvatelé zadního Vystrkova,“ prohlásil. Co se týče výhod, pak možná nabídka pracovních míst přímo v obci. „Ale my u nás nemáme nezaměstnané,“ dodal.

Živnostník David Čihák z Vystrkova obavy má. Ne z hluku ze silnice, ale z budoucího provozu průmyslové zóny. „Průjezdy kamionů, bezpečnost, problémy s parkováním. Navíc není vyloučené že v halách může být zaměstnaná různá levná pracovní síla a všichni víme jak to v takových místech vypadá,“ prohlásil. Podobně uvažují i majitelé místního bistra 269 Vystrkov i další obyvatelé.

To samé si myslí i někteří lidé z blízkého Humpolce. „Tady je tolik firem, že najít práci není problém. Tak kdo bude v těch nových halách pracovat? Dovezená námezdní síla. To jsou problémy a výtržnosti,“ konstatoval dělník Milan Kohout.

Od konce dubna do půlky května bude na stavbě křižovatky následovat další etapa. „Uzavření nájezdu na dálnici D1 směrem na Brno,“ doplnil Aujezdský. Pro řidiče to znamená dopravní komplikace a objížďky. Toho se obává například vystrkovská firma Pretol. Od půlky května do půlky června se dělníci společnosti Eurovia pustí do stavby takzvaného středového prstence. Takže řidiči nebudou moci odbočit na dálnici D1 z Humpolce na Prahu ani na Brno.

Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Kraj Vysočina Jiřího Veselého je stavba kruhové křižovatky podmínkou ze strany ŘSD podmínkou, aby developerská společnost CSPPark Humpolec mohla u Vystrkova zřídit průmyslovou zónu. „Po dokončení stavby se stane okružní křižovatka součástí silnice první třídy 34 a bude bezúplatně předána do majetku ŘSD.

„Výstavbou okružní křižovatky bude docíleno plynulejší a bezpečnější dopravy v tomto místě. Pozitivní efekt toto řešení přinese především v připojení z dálniční větve na silnici první třídy 34,“ vysvětlil Deníku.

O areálu ve Vystrkově se mluví už asi pět let. Soukromý investor CSPPark Humpolec se sídlem v Praze informuje na svém webu, že má zájem v průmyslové zóně o rozloze skoro třicet tisíc metrů čtverečních nabídnout prostor asi pro čtyři haly. To by znamenalo práci pro stovky lidí.