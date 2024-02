Stop byrokracii. Evropo vzpamatuj se! Už toho máme dost! Nejen s těmito transparenty vyjeli ve čtvrtek dvaadvacátého února dopoledne zemědělci na protestní jízdu napříč celou Vysočinou. Přidali se i zemědělci z Pelhřimovska. V Havlíčkově Brodě brázdily traktory nový obchvat, zemědělská technika vyrazila i na frekventovanou silnici mezi Jihlavou a Znojmem.

Protesty zemědělců na Vysočině. Desítky traktorů jezdily například mezi Jihlavou a Znojmem. | Video: Deník/Martin Singr

Na Pelhřimovsku se do protestu zapojily desítky traktorů. Mířily z Humpolce na Pelhřimov směrem na Tábor. Se zemědělskou technikou se mohli lidé potkat i na trase z Pelhřimova do Kamenice nad Lipou. Například u Jihlavy se kolona čítající před padesát zemědělských strojů pohybovala ve čtvrtek dopoledne na silnici první třídy od Jihlavy na Znojmo.

Zemědělci chtěli tímto způsobem upozornit na politiku Evropské unie, která jim podle jejich slov hází klacky pod nohy.

Hlasité troubení, kolony aut a diváci u silnice. Taková byla situace ve čtvrtek dopoledne v Havlíčkově Brodě. Tam se traktory vydaly na trasu nového jihovýchodního obchvatu města. Některé stroje projížděly i městem.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

V Třebíči protestující zemědělci ucpali svými traktory centrum města. Do města přijela zemědělská technika z pěti směrů. Potkala se v centru, kde značně zhoustla doprava. Ostatní řidiči z toho radost neměli a někteří se při jízdě městem tvářili značně nespokojeně. Traktorů si ale naopak užívaly děti. „Náš malý má traktory hrozně rád, takže ho takové množství samozřejmě těší. Chápu ale, že řidiči jsou asi jiného názoru,“ komentovala Anna Doležalová a usmála se při pohledu na jejího syna, který nadšením téměř poskakoval a traktoristům urputně mával.

Na protestní jízdu vyjela také skoro dvacítka zemědělců z Jabloňova směrem na Velké Meziříčí. Na Žďársku se jich zapojilo okolo šedesáti na pěti různých trasách. Za traktory s vleky vznikaly na silnicích kolony. Požadavky a smysl akce vysvětlil zemědělec Josef Dvořák. „Chceme, aby se hlavně omezila byrokracie, která nás dusí. Narůstá pak zbytečně úřednický aparát a my trávíme práci dokumentací. Nemá to smysl, když se dovážené potraviny nekontrolují stejně jako my. Měly by být nastavené spravedlivé podmínky pro velké, střední i malé zemědělce," uvedl Josef Dvořák.

Protesty přesto zkomplikovaly dopravu a za zemědělskými stroji vznikaly kolony. To rozčilovalo Karla Krejčího. „Jedu domů směrem od Brna. A traktory potkám znovu u Velkého Meziříčí. Ještě že už s jízdou končím, natankuji a nikoho dalšího snad nepotkám. Byla to pro mě komplikace, nabral jsem zpoždění," přiblížil řidič svůj pohled.