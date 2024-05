Zaplněná hospoda či kulturní dům fandí dohromady a i na dálku ženou dopředu český tým, který ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa nastoupí proti týmu USA. Deník zjistil, kde podobnou atmosféru mohou zažít návštěvníci podniků na Pelhřimovsku. Někde můžete získat i drink zadarmo.

Promítání hokeje na Pelhřimovsku; Zdroj: Se souhlasem hospody Na Mlýnku | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

V Humpolci zve ke sledování zápasu Česka proti USA například hospoda Na Mlýnku. Štamgasti chodili fandit i na předchozí hokejová utkání. Podle provozovatelky Kateřiny Fibingerové je to na atmosféře znát. „Chodí sem desítky lidí, samozřejmě i v dresech. Kvůli hokeji k nám přišli i noví zájemci. Když fandí, je to slyšet na celou hospodu. Člověka to pohltí,“ popsala.

Promítání čtvrtfinálového zápasu si užijí i lidé v Pelhřimově. Koukat se společně mohou například v kulturním domě Máj. „Promítání jsme si už loni vyzkoušeli a letos se k němu vracíme,“ přiblížila Vlasta Vlčková z Kulturních zařízení města Pelhřimova. K atmosféře hokejových večerů přispěje i Kafe May. Poskytne točené pivo, limonády či kávu. Atraktivitu přenosů umocní soutěž na výsledek zápasu. Ti, kdo budou se svým odhadem nejblíže, dostanou drink zdarma na baru.