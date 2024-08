Už tuto sobotu pelhřimovské náměstí naplní hasičská auta, moderní technika i muži v uniformách. Celostátní hasičský festival dechových hudeb potrvá až do neděle. Letos bude speciální tím, že velkou sobotní část programu zaplní vystoupení mladých muzikantů ze základních uměleckých škol. „Zdá se mi, že se hraje málo lidové muziky, proto jsme se rozhodli, že ji budeme hrát v Pelhřimově. Díky spolupráci se ZUŠ Pelhřimov a ZUŠ Dolný Kubín ji takto můžeme přiblížit i mladým lidem,“ vysvětlil zakladatel a organizátor festivalu Miroslav Šimon.

Vstupné se na akci neplatí. „Město Pelhřimov, Kraj Vysočina i další finančně přispívají, aby se mohl celý festival uskutečnit. Právě díky nim si můžeme dovolit nevybírat vstupné,“ vysvětlil Šimon. „Chodí tam hodně seniorů a já od nich nechci vybírat finance,“ dodal.

Na festivalu vystoupí nejenom mažoretky, ale také orchestry ze základních uměleckých škol a kapely jako Vysočinka nebo Radovanka. Organizátoři také připravili záchranářskou výstavu a ukázky práce hasičů, policie a zdravotníků. „Od restaurace Slávie až po kašnu bude prostor zaplněn hasičskými a policejními auty. Před Mléčným barem bude technika zdravotních záchranářů,“ vysvětlil Šimon.

Historická hasičská auta však na náměstí nebudou. „Těch je všude dost, ukazují se na každé akci, takže my chceme ukázat to nejmodernější, co teď máme. Například techniku, která zasahuje v Řecku,“ upřesnil Šimon.

V programu není zmíněné ani vystoupení Veselé Harmoniky. „Profesionálové budou hrát na harmoniky v Kozlovně v sobotu od šesti hodin večer,“ doplnil Šimon.

Festival Miroslav Šimon pořádá už od roku 2000. Jeden ročník však kvůli covidu nebyl. „Kdysi za minulého režimu tuto akci pořádala Národní fronta. Bývalo to v Havlíčkově Brodě. Pak se to zrušilo. Některé kapely však měly zájem o obnovení tohoto festivalu, tak jsme ho začali dělat v Pelhřimově,“ zavzpomínal Šimon.