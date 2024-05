Akrobati na šálách, koncerty, rychlojedlík, spisovatel Jaroslav Hašek či show na jednokolce. To je jen střípek z programu Festivalu Pelhřimov – město rekordů. Hlavní část akce vypukne v pátek sedmého června. Deník přináší přehled ukázek, na které se návštěvníci pelhřimovského festivalu rekordů mohou těšit.

Věž z 26 tablet acylpyrinu | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Organizátor a ředitel agentury Dobrý Den Miroslav Marek uvedl, že se rekordmani sjíždí do Pelhřimova jako do Mekky. „K akci směřuje celoroční úsilí řady rekordmanů. Kromě atraktivního rekordmanského a hudebního programu zde letos udělíme dvě desítky výročních cen,“ nastínil. A dodal, že festivalová akce Rekordman roku bude rozdělená na dvě části. První vypukne ve středu dvaadvacátého května. Završení přijde v sobotu osmého června.

Celý Festival Pelhřimov – město rekordů budou doprovázet také vystoupení hudebníků. V pátek se o hudební večer postarají například Flamengo Reunion Session, Precedens či Raf a spol. V sobotu vystoupí od jedné hodiny REKORDY, večer pak návštěvníci uslyší koncert Pink Floyd Revival Czech. Na celý program i na závěrečný koncert je vstup zdarma.

Miroslav Marek přiblížil, že do rekordmanské síně slávy vstoupí i Jaroslav Hašek, autor románu Osudy dobrého vojáka Švejka. „Jde o knihu přeloženou do největšího počtu jazyků, a to osmapadesáti! Cenu převezme vnuk spisovatele, pan Richard Hašek,“ předeslal galavečer rekordů. Organizátor doplnil, že novým českým rekordmanem by se v Pelhřimově mohl stát i představitel nového cirkusu Michal Mudrák. Jeho disciplínou je výdrž ve stoji na rukou na skleničkách.