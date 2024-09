Kaple Kalvárie i sklepy měšťanského domu budou tuto sobotu v Pelhřimově přístupné všem návštěvníkům. Dny evropského dědictví čtrnáctého září umožní zájemcům nahlédnout zadarmo do míst, která běžně nejsou přístupná. Zároveň však i do těch, která jsou běžně otevřená a mezi návštěvníky oblíbená. Podívejte se, jaký je program. Gotické sklepy i Kalvárie. Pelhřimov zve na prohlídku skrytých pokladů

Čtyřiatřicátý ročník dnů evropského dědictví se koná po celé Evropě. I město Pelhřimov se již podvanácté do akce zapojí. Návštěvníkům v Pelhřimově se otevře jedenáct památek a součástí bude i bohatý doprovodný program.

Letošní největší novinkou Dnů evropského dědictví v Pelhřimově budou hrané prohlídky s názvem Já, legenda. „V sobotu budou čtyři hrané prohlídky, které návštěvníky provedou po městě a seznámí je s historií budov a s hlavním tématem v Pelhřimově, tedy vykoupením z poddanství,“ vysvětlila Nela Štěpánková z Kulturního zařízení města Pelhřimov. „Hrané prohlídky jsou sice zpoplatněné, ale jsou během tohoto dne za zvýhodněné vstupné sto dvacet korun,“ dodala.

Program začne v deset hodin dopoledne, kdy žáci ze ZUŠ Pelhřimov budou troubit z věže kostela svatého Bartoloměje. „Všechny památky pak budou od desíti do pěti nebo od desíti do čtyř zpřístupněné zdarma,“ vysvětlila Štěpánková.

Přístupná bude v tento den například Městská šatlava, Zámek pánů z Říčan, Jihlavská brána, ve které je Muzeum rekordů Pelhřimov, nebo věž kostela svatého Bartoloměje. Kromě běžně přístupných míst se však otevřou i ta, která bývají veřejnosti nepřístupná. Právě jedním z míat jsou gotické sklepy měšťanského domu čísla popisného tři.

Mnoho místních prochází pelhřimovským náměstím, aniž by vědělo, co se pod jejich nohama ukrývá. Již tuto sobotu však zájemci budou moci nahlédnout do kamenných a cihelných sklepů. Zároveň bude možné vidět i renesanční přízemí s bohatě zdobenými štíty vzniklými po roce 1780.

Ani Kaple Kalvárie nebývá běžně otevřená. Kapli, která byla v roce 2015 po rekonstrukci slavnostně otevřená, zná většina lidí pouze zvenku. Díky Dnům evropského dědictví však bude příležitost nahlédnout i do vnitřních prostor a prohlédnout si například její vitrážové zasklení.

Kromě otevřených památek je součástí doprovodného programu i farmářsko-řemeslný jarmark. „Bude tam i ukázka hrnčířské dílny a snažíme se, aby na těchto trzích byla vyloženě autorská výroba a řemeslníci a farmáři z nejbližšího okolí z Pelhřimovska,“ upřesnila Štěpánková. „Bude tam nabídka od farmářů, takže klasické sýry, bude tam řemeslné pekařství Kejval, uzeniny Havlíček, ale i keramika z Třeště, šperky, mýdla,“ vyjmenovala.

Kromě míst v Pelhřimově však bude možné navštívit i lokality v okolí. „Od tří hodin bude prohlídka kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku jako každoročně. Zároveň stejně jako loni bude i prohlídka Kaple Panny Marie Bolestné v Kámeni,“ uvedla Jaroslava Čekalová z úseku rozvoje města.

Podle organizátorů je o akci každoročně veliký zájem. „Například Pelhřimovské peklo minulý rok navštívilo dvě stě sedm osob, věž zase sto dvaaosmdesát osob,“ vyjmenovala Čekalová. „Návštěvnost byla velká, ale na doprovodných akcích se to nedá úplně přesně spočítat,“ doplnila.

Dny evropského dědictví mají za cíl lidem přiblížit kulturní památky a mnoho dalšího. „Jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví,“ uvedlo vedení Dnů evropského dědictví na svých webových stránkách.