V Humpolci by mohly vyrůst byty. Část lidí se bouří a sepisuje petici

„Má nenapodobitelnou atmosféru. Je to skutečně jeden z nejkrásnější hřbitovů ve střední Evropě,“ popsal historik a badatel Petr Valeš z Kamenice. Své zesnulé předky chodívá pravidelně navštěvovat. „Na tom vrchu bývám často. Chodívám tam i do kaple svaté Máří Magdalény,“ přiblížil.

Mrzí ho proto, že část hrobů chátrá. „Běžně se opravují například parky. Nemyslím si, že hroby by byly o tolik větší položka, aby jim nešla věnovat patřičná péče. Štvalo mě už, když se přestěhoval trojhrob věnovaný obětem povodní z roku 1949. Za mě to tam mohlo zůstat jako pieta. A Bradlo pro Kamenici znamená kus historie. Takže je vždycky škoda, když další její kousek zanikne,“ řekl Valeš.

Kamenický hřbitov Bradlo:



Kopec stojí 560 metrů nad mořem



Na vrch Bradlo vede z města křížová cesta z roku 1765



Křížová cesta je opravená od roku 1993. Jsou na ní nové obrazy



V jihozápadním svahu kopce je jeskyně Luteránská pec



Na kopci je také kaple svaté Máří Magdalény už z roku 1348



V roce 1841 vznikla pod kaplí hrobka



Nájem za hrobové místo stojí osm korun za metr čtvereční na rok



Dalších pětatřicet korun na metr čtvereční stojí na rok poplatek za údržbu místa

Město se snaží nevyužívané části pohřebiště zachránit. Jejich majitelé mají rok na to, aby se o ně přihlásili.

„Prozatím nikdo z příbuzných možnosti ještě nevyužil. Když to do příštího podzimu neudělají, tak jim právo k hrobovému místu zanikne. Hroby pak propadnou městu. To následně rozhodne, co se s nimi stane,“ vysvětlila Iveta Vacková, která se stará o evidenci a nájemní smlouvy hrobů. Dále dodala, že proces trvá až tři roky. „Při něm se ještě mohou původní vlastníci ozvat a do řízení zasáhnout,“ informovala Vacková.

Snaha o nápravu je nyní v první fázi. „V současnosti nemůžeme do hrobů nijak zasahovat, přestože bychom i chtěli. Udává to zákon o pohřebnictví. Nakládat s nimi budeme moci za pár let. Potom se budeme moci postarat, aby už nechátraly a pro obyvatele nebyly nebezpečné,“ řekl starosta Kamenice Tomáš Tesař.

Ostatky nadále zůstanou na místě i poté, co by se změnil majitel hrobů. „Ostatky se jen zakopou hlouběji. Nic víc se s nimi nestane. Nad ně se pak už bude klasicky pohřbívat. Noví zájemci budou moci hrobů plně využít,“ doplnila Vacková s tím, že je situaci nutné řešit. „Ty hroby jsou dlouhodobě opuštěné a chátrají,“ uzavřela.