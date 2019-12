Byl to právě spolek Tikkun, který se ve městě za účelem záchrany synagogy před necelými třemi roky zformoval a na počátku roku 2019 se stal i vlastníkem synagogy. Majetkový převod se rozběhl několik dní před loňskými Vánocemi, kdy zástupci zmíněného spolku podepsali s dosavadním vlastníkem kupní smlouvu a sjednanou kupní částku 950 tisíc korun převedli do advokátní úschovy.

Další událostí pro synagogu byla březnová návštěva odborníků na židovské památky a památkovou péči. V rámci archeologického průzkumu byly na půdě synagogy objeveny některé předměty, které mohou ilustrovat život v synagoze ve druhé polovině devatenáctého století. „Objevili jsme další stránky modlitební knihy z druhé poloviny devatenáctého století a také hedvábný modlitební šál talit. Nejde o žádné převratné nálezy, ale i to, co jsme zatím našli, může do budoucna posloužit jako příspěvek k expozici o dějinách židovství na Pacovsku,“ řekla tehdy předsedkyně spolku Tikkun Daniela Orlando, která březnový průzkum synagogy připravila.

Klíčovou roli při záchraně pacovské synagogy sehrál amatérský badatel Pavel Tychtl, který žije téměř dvě desetiletí v Belgii, a na Pacovsko, kde má příbuzné, se každoročně vrací. Byl to právě on, kdo v červnu 2015 na neutěšený stav chátrající pacovské synagogy jako první upozornil. A začal podnikat hmatatelné kroky pro její záchranu.

Pacovská synagoga pochází z devatenáctého století. Postavena v klasicistním stylu byla na konci první čtvrtiny devatenáctého století. V roce 1864 vyhořela, po požáru byla obnovena ve stylu novorománském.

Ke svému původnímu účelu sloužila do osudového transportu pacovských Židů do Terezína. V listopadu 1942 byli všichni pacovští Židé posláni transportem do Terezína a odtud do koncentračního tábora Osvětim, kde téměř všichni zahynuli. Z tehdejších 97 osob přežilo válku jen šest. V Osvětimi zemřel i poslední pacovský rabín Nathan Guttmann, jehož dcera Nelly přežila holokaust a dnes žije v Izraeli.

Po válce už nebyla židovská synagoga v Pacově obnovena, od roku 1956 sloužila především jako sklad. Po roce 1989 se synagoga stala postupně majetkem několik vlastníků, kteří ale o její záchranu neprojevovali sebemenší zájem.

Po čtyřech letech, kdy se stal vlastníkem spolek Tikkun, začíná vlastní záchrana objektu. Podle hrubých odhadů přijdou práce na obnově pacovské synagogy na miliony korun a trvat mohou řadu let. Tikkun chce, aby se synagoga stala kulturním centrem i muzeem, které bude připomínat historii Židů v Pacově a na Pacovsku.