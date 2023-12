O tom, co se bude dít na železničních tratích Vysočiny informoval Deník naposledy mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Na trati z Brna do Havlíčkova Brodu je plánovaná kvůli rekonstrukci železnice od března až do konce září výluka mezi Křižanovem a Vlkovem na Žďársku. Dopravu zjistí náhradní autobusy. „Další úsek trati čekají opravy mezi Přibyslaví a Pohledem na Havlíčkobrodsku,“ upozornil Gavenda.