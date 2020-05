Je možné přinést jakékoliv dětské, dámské, pánské, letní či zimní oblečení. Anebo se přijít podívat na již vystavěné kousky.

Otevřeno je v pondělí, ve středu a pátek od 8.30 do 11 a od 13 do 17 hodin. „Je to malá pomoc přírodě v rámci této malé recyklace,“ řekla Oldřiška Radilová z šicí dílny Griseta.